Spor

- Çocuk Atletizm Şenliği, Bahçelievler'de düzenlendi

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi ile Atletizm Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Çocuk Atletizm Şenliği, Yenibosna İl Özel İdare Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Bahçelievler Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği 'Çocuk Atletizm Şenliği', Yenibosna İl Özel İdare Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Organizasyona İstanbul Valisi Davut Gül, Ak Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Yasin Taş, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır katıldı.

8-12 yaş arası yaklaşık 2 bin çocuğun yer aldığı şenlikte kurulan parkurlarda çocukların atletizme yatkınlığı ölçülerek gerekli yönlendirmeler yapılması ve çocukları sporla tanıştırmak hedeflendi.

Toplantıda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, spor etkinliklerinin sadece organizasyonlarda değil, hayatın tüm alanında uygulanması gerektiğini vurguladı.

Başkan Hakan Bahadır: "Amacımız Bahçelievler'de tüm çocuklarımıza, gençlerimize spor yaptırabilmek"

Başarı amaçlayan çocukların hayatlarının bir bölümüne mutlaka sporu eklemeleri gerektiğini söyleyen Başkan Hakan Bahadır, "Burada gerçekten çok güzel bir çalışma var. Burada Uluslararası Atletizm Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu var. Tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları var. İlkokul ve ortaokuldaki 2 bin çocuğumuza atletizmi sevdirmek, atletizm yeteneklerini ortaya çıkarmak için böyle bir parkur kuruldu. Öğretmenlerimize, antrenörlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Atletizm, vücut sağlığı açısından en önemli spor dallarından bir tanesi. Bir hekim olarak söyleyebilirim ki vücudun tüm kaslarını çalıştıran bir branş. Amacımız Bahçelievler'de tüm çocuklarımıza, gençlerimize hatta tüm Bahçelievler sakinlerine spor yaptırabilmek. Bunun geçici bir heves değil de hayat tarzı olarak vermek istiyoruz. Çocuklara her zaman söylediğim bir şey var; hayatta başarılı olmak için muhakkak iyi bir eğitim, sürekli sporla uğraşmak, sanatla uğraşmak ve bir iyilik fikrinin olmasıdır. Herkese hayat boyu spor diyorum" diye konuştu.

Oğuz Üçüncü: "Çocuklarımızı atletizmle buluşturduk"

Ak Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü de konuşmasında, "Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Festival havasında bir organizasyon oldu. Çocuklarımızı atletizmle buluşturduk. Eskiden sokaklara bir tane bile araba girdiğinde çocuklar peşine takılırdı. Şimdi sokaklar arabadan geçilmiyor. Çocuklar dışarı çıkamıyor. Biz çocuklarımızın sporla tanışması ve daha rahat hareket edebilmeleri için dünya genelinde gerçekleşen bu uygulamanın İstanbul'da da düzenlenmesini istedik. Bu organizasyonun Bahçelievler sınırlarında gerçekleşmesi de bir tesadüf değil. Binlerce çocuğumuz zor parkurlarda yarıştılar. Çocuklarımız yeteneklerini geliştirdiler. Takım ruhuyla hareket ettiler. Güzel bir gün geçirdiler. Ben çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Yasin Taş: "Çocuklar için güzel ve gelecekleri için faydalı bir organizasyon"

Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Yasin Taş ise organizasyonla alakalı, "Bu tip organizasyonlarla çocuklarımıza temas edebiliyoruz. Bugün bin 700'e yakın sporcu geldi. Buradaki ortamı gördüler. Ebeveynleri de gördü. Çok güzel ve gelecekleri için faydalı bir organizasyonda yer aldılar. Bu tecrübeleri değerlendirerek, bir sonraki aşamada artık profesyonel olarak düşünebilirler. Burada bulunun tüm çocuklar belki profesyonel olmayacaktır ama sporu seven bir kitle yetişecek. Buradan 2-3 tane bile şampiyon çıksa bize yeterli. Atletizm Federasyonu olarak organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.