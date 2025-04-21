Çocuk Atletizmi Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çocuk Atletizmi Projesi Tanıtıldı

Çocuk Atletizmi Projesi Tanıtıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu, 23 Nisan'da 'Çocuk Atletizmi Projesi' etkinliğini tanıttı.

21.04.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen 'Çocuk Atletizmi Projesi' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ataköy Atletizm Salonu'ndaki basın lansmanına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çocuk sporcular katıldı.

Çocuk Atletizmi tanıtım programının açılış konuşmasını 11 yaşındaki Aras Akbilgiç yaptı. Aras Akbilgiç, oldukça anlamlı bir haftada bir araya geldiklerinin altını çizerek, " Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan haftasında, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından uygulanan Çocuk Atletizmi etkinliğinin tanıtımında sizlerin karşısında olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin kuruluşunda duyulan bu güven ve mesajla 100 yılı geride bırakan günümüz Türkiye'sinin geleceğe bakışı bir perspektifte birleşiyor; Çocuk. Bizlere verilen değerin bir örneği olan Çocuk Atletizminin bir parçası olmak büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.

Akranlarını atletizme davet eden minik sporcu, "Henüz yaşantılarımızın ilk metrelerindeyiz. Hayat maratonumuzda önümüze çıkabilecek engelleri aşmada sporun gücüne inanıyoruz. Bu gücü bizlere gösteren ve Çocuk Atletizmi programını hayata geçiren Türkiye Atletizm Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Çocuk Atletizmi sayesinde çocukların özgüveni, disiplin anlayışı ve sosyal ilişkileri güçlenir. Kuralların esnetildiği, rekabetten çok katılımın ön planda tutulduğu, takım çalışmasının ve paylaşımın desteklendiği Çocuk Atletizmine 4-12 yaş arasındaki tüm akranlarımı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK ATLETİZMİ PROGRAMI TÜRK ATLETİZMİNİN GELECEĞİNE DE YÖN VERECEK'

Programın atletizmin geleceğine yön vereceğini umut eden Aras Akbilgiç sözlerini, "Çocuk Atletizmi programı Türk atletizminin geleceğine de yön verecek. Bu programla atletizme adım atan arkadaşlarım yarınlarda başarılarıyla milyonları gururlandıracak. Bu değerli programla bizleri destekleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanımız Dr. Ahmet Karadağ ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" ifadeleriyle tamamladı.

AHMET KARADAĞ: ÇOCUK ATLETİZMİ, SPOR DÜNYASINDAKİ EN BÜYÜK ALTYAPI GELİŞİM PROGRAMLARINDAN BİRİDİR

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, çocukların geleceğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Ülkemizin ve atletizmin geleceğine verdiğimiz değerin bir göstergesi olan Çocuk Atletizmi Programımızın tanıtım etkinliğine hoş geldiniz. Çocuk Atletizmi, 4-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlanmış, onların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen programıdır. Çocuk Atletizmi, spor dünyasındaki en büyük altyapı gelişim programlarından biridir. Çocuklar ve gençler için Atletizme yeni ve modern bir bakış sunar" dedi.

Başkan Karadağ, çocuk atletizmi projesini büyütmeye kararlı olduklarını belirterek, "2014 yıllarında temeli atılan, 2021 yılında yapılandırılan bu programı Federasyonumuzun yeni döneminde büyüterek sürdürüyoruz. Programımızın tanıtımını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan'ın yer aldığı haftada yapmayı uygun gördük.100 yılı geride bırakan ülkemiz ve federasyonumuzun yegane geleceği çocuklarımızdır. Çocuklarımız bizim için bugünlerde tohum, yakın gelecekte fidan ve nihayetinde ormanlarımız olarak bizleri saracak.

Onlara yapılan her bir yatırım, gösterilen değer çok ama çok anlamlı. 4 yaşından itibaren çocuklarımızın katıldığı bu programda miniklerimizin her daim ellerinden tutacağımızın sözünü veriyoruz" şeklinde konuştu.

Programın geleceğin yıldızlarına kapıları açtığının altını çizen Başkan Karadağ, "Çocuklarımıza olan sorumluluğumuzun farkındayız. Bu anlamda öncü federasyonlardan olmanın gururunu da yaşıyoruz. Bu altyapı destek programının geleceğin yıldızlarına kapılar açacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

NAGEHAN KARADERE: 14 YILDIR KIRILMAYAN REKORUM VAR

Çok küçük yaşlarda pistlerle yarışan ve 14 yıldır kırılmayan bir rekora imza atan Nagehan Karadere, "Burada gözlerimi açtım diyebilirim ve şu anda çocukların yanında olmak ve onların spora olan ilgisini artırabilmek için elimden geldiğince kendim kızım başta olmak üzere her çocuğa destek olmaya çalışıyorum. Spora hayat mücadelesini kazanmak için yeltendim. Çünkü başka bir seçeneğim yoktu. Çok küçük yaşta hayallerimin peşinden koştum ancak hiç bu kadar büyük hayaller kurmamıştım. Hayallerimin çok ötesinde şeyleri spor sayesinde yaşadım. 14 yıldır kırılmayan bir rekorum var. O dönemin imkansızlıklarıyla o başarıları elde etmek çok zordu. Federasyon başkanımız Ahmet Karadağ'ın bana çok desteği oldu" ifadelerini kullandı.

NECATİ ER: GENÇLERE ÖRNEK OLMAMIZ GEREKİYOR

Gençlere örnek olmanın ülkenin yararına olacağının altını çizen Üçadım Atlama Türkiye Rekortmeni Necati Er, "Gençlere örnek olmamız gerekiyor. Ben çok küçük yaşlarda başladığım için yaklaşımım çok farklı. Ben geleceğimizin temellerinin çok güçlü olmasını istiyorum. Bunu da sporla başarabileceğimize inanıyorum. Buraya getirdiğimiz küçük yaştaki çocukları daha iyi eğitim daha güzel yetiştirirsek bu ülkemiz için çok faydalı olur" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Atletizm, Türkiye, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çocuk Atletizmi Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:32:42. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuk Atletizmi Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement