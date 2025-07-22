Çorlu'lu Gençler Muaythai'de Başarı Elde Etti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 63,5 kiloda 1'inci olan Beyza Oktan (14) ve 67 kiloda 3'üncü olan Ayşe İrem Adlım'ın (15) en büyük hayali milli formayla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek. Muaythai sporuna 10 ay önce başlayıp azmiyle Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Beyza Oktan, "Muaythai sert bir spor dalı ve bundan dolayı çoğu kişi ilk başlarda zorlanabilir tabii ama çabaları, çalışmaları ve azmiyle herkes çok iyi yerlere gelebilir" dedi.

Çorlu ilçesinde muaythai sporuyla uğraşan Yokuş Dövüş Kulübü sporcuları Beyza Oktan ve Ayşe İrem Adlım, 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Kırklareli'de düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katıldı. 55 ilden toplam 400 sporcunun katıldığı şampiyonada Oktan 63,5 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Adlım 67 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. Aldıkları başarılarla aileleri ve kulübünü gururlandıran iki sporcu, en büyük hayallerinin ay yıldızlı milli formayı, uluslararası arenada temsil etmek olduğunu söyledi.

'ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Türkiye şampiyonu Beyza Oktan, 10 aydır muaythai sporuyla ilgilendiğini ve kısa sürede önemli aşamalar kaydettiğini söyleyerek, "Kendi alanımda 10 aylık bir süreçte hocamın desteği ile maçlara çıkmaya başladım. Sonrasında il şampiyonasında 1'inci oldum. Ondan sonra Marmara Şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Marmara'da şampiyon olarak Türkiye Kırklareli Muaythai Şampiyonası'na katıldım. Bu şampiyonada 2 maçımı nakavtla, 1 maçımı sayı puanı ile alarak şampiyon oldum. İlerideki hedeflerime bakacak olursak, milli takıma girerek ülkemi temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

'BÜTÜN KADINLARA BU SPORU ÖNERİRİM'

Kendisini spora abisinin teşvik ettiğini anlatan Oktan, "Bu spora başlamamın en önemli sebeplerinden birisi abimdi. Abim bu spora başladıktan sonra ben de bu sporu merak ettim ve araştırdım. Tam benlik bir spor olduğunu düşündüm ve ben de bu spora başladım. Bütün kadınlara bu sporu öneririm çünkü günümüz şartlarında insanlar mutlaka kendilerini savunma ihtiyacı duyuyorlar. Bu spor da kendinizi savunabileceğiniz ya da yapabileceğiniz bir spor. Muaythai sert bir spor dalıdır ve bundan dolayı çoğu kişi ilk başlarda zorlanabilir tabii ama çabaları, çalışmaları ve azmiyle herkes çok iyi yerlere gelebilir. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

'BU SPORDA İLERLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

Türkiye 3'üncüsü Ayşe İrem Adlım da 7 yıldır muaythai ile ilgilendiği belirterek, "Abim başladığı zaman bu spor benim için de merak konusu oldu ve ben de öğrenmeye karar verdim. Yaklaşık bir yıl sonra hocalarımın ve babamın desteğiyle maçlara çıkmaya başladım. Küçük yaşlarda elde ettiğim başarılarla bu spora devam ettim. Daha sonra Marmara Şampiyonasında bölgede 1'incilik elde ettim ardından Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Türkiye Şampiyonası'nda girdiğim maçlarda 3'üncü oldum. Bu sporda ilerlemeyi düşünüyorum, bırakmayı düşünmüyorum" dedi.

Sporcuların antrenörü Selda Yokuş, genç sporcuları çalıştırmaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, "Muaythai branşı her yaşa hitap eden ve her yaşın yapabileceği çok zevkli bir spordur. Gençlerin, özellikle kadınlarımızın kendini savunması için. Sporcu Beyza Oktan bizimle başladı ve 10 aylık bir antrenman süreci oldu. 10 ayda doğru antrenman ve maç programıyla çalıştık. Onun azmi, disiplini ve çalışmasıyla doğru antrenman ve programla birlikte Türkiye şampiyonu olarak bu altın madalyayı Tekirdağ ilimize ve çorlu ilçemize kazandırdık. Kendisi çok yetenekli bir sporcu, ilk başta buna başladığında anlamıştım. Ben de buna yönelik çalıştırdım. O da antrenmanlar disiplinli bir şekilde gelerek çok iyi hazırlandı ve maçlara katıldı. Zaten biz de emeklerinin karşılığını aldık. Ayşe de Türkiye 3'üncüsü oldu. O da çok disiplinli ve doğru antrenman programıyla çalıştı. O da 3'üncülük madalyasını ilimize ve ilçemize kazandırdı. Sporcularımıza tebrik ediyorum, başarılarından dolayı da kutluyorum" diye konuştu.