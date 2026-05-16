Çorluspor 1947: 2. Lig'e Yükseldi

STAT: Eryaman Stadyumu
HAKEMLER: Batuhan Kolak, Mehmet Emin Tuğral, Arif Dilmeç
ÇORLUSPOR 1947: Ersin Aydın, Cihat Aktaş, Hüseyin Ayan, Sinan Usluer, Ferit Özler, Emirhan Çavuş, Ömer Faruk Gümüş (Dk. 75 Emirhan Kayar), Hasan Gündoğdu (Dk. 75 Caner Doğan), Mahsun Çapkan (Dk. 90+5 Çağrı Bülbül), Mohamed Khalil, Muhammet Arslantaş (Dk. 90+5 Cemil Devrim).
MALATYA YEŞİLYURTSPOR: İsmail Cengiz, Furkan Metin, İslam Çerioğlu, Eren Şimşek, Yasin Yıldız, Massis Gülük (Dk. 82 Selimcan Temel), Ümitcan Ekşi, Ömer Uzun (Dk. 58 Mehmet Güneş), Güney Tutcuoğlu, Ahmet Uzun (Dk. 79 Tahsin Özler), Tayyib Kanarya.
GOL: Dk. 78 Muhammet Arslantaş (Çorluspor 1947)
SARI KARTLAR: Sinan Usluer, Ferit Özler, Hasan Gündoğdu, Emirhan Kayar (Çorluspor 1947), İslam Çerioğlu, Ahmet Uzun, Tayyip Kanarya (Malatya Yeşilyurtspor)
3'üncü Lig play-off finalinde Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Çorluspor 1947, rakibini 1-0 mağlup ederek 2'nci Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Tek gol 78'inci dakikada Muhammet Arslantaş'tan geldi.
10'uncu dakikada Çorluspor 1947 gole yaklaştı. Mahsun'un ceza yayı önünde yaptığı şık hareket sonrası ceza alanına girerek oluşturduğu pozisyonda savunma son anda araya girdi.
31'inci dakikada Çorluspor 1947 önemli bir fırsat yakaladı. Mahsun'un kullandığı serbest vuruşta kaleci İsmail topu güçlükle çıkardı.
43'üncü dakikada Çorluspor 1947 tekrar gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Muhammet'in indirdiği topu Ömer ceza alanı içinde tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
50'nci dakikada Çorluspor 1947 etkili geldi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direğe yapılan ortayı savunma tehlike büyümeden uzaklaştırdı.
52'nci dakikada Malatya Yeşilyurtspor gole yaklaştı. Ahmet'in hazırladığı pozisyonda Güney ceza yayı dışından şutunu çekti ancak kaleci Ersin topun sahibi oldu.
57'nci dakikada Çorluspor 1947 önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Khalil'in şutunda kaleci gole izin vermedi.
67'nci dakikada Malatya Yeşilyurtspor tehlikeli geldi. Güney'in sağ kanattan taşıdığı atakta Ümitcan ceza sahasında topla buluştu. Ümitcan'ın şutunda savunmaya çarpan top kalecide kaldı.
78'inci dakikada Çorluspor 1947 aradığı golü buldu. Sağ kanatta son çizgiye inen Ferit'in ceza alanına çevirdiği topta Muhammet ilk anda vuruşunu yapamadı. Pozisyonun devamında önünde kalan topu sağ ayağıyla tamamlayan Muhammet, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Çorluspor 1947, Malatya Yeşilyurtspor'u 1-0 mağlup ederek 2'nci Lig'e yükseldi.
