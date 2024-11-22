Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın Ölümü Spor Camiasını Sarsmış durumda - Son Dakika
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Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın Ölümü Spor Camiasını Sarsmış durumda

Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka\'nın Ölümü Spor Camiasını Sarsmış durumda

3. Lig takımlarından Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, futbol dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu ve birçok kulüp, Aka'nın trajik ölümü nedeniyle kınama ve taziye mesajları yayımladı.

22.11.2024 18:18
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3'üncü Lig ekiplerinden Çorlu spor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın uğradığı saldırı sonrası yaşamını yitirmesi spor kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonun 'Acımız Büyük! Bu Vahşeti Şiddetle Kınıyoruz' başlıklı kınama mesajının ardından spor kulüplerinden tepki ve taziye mesajları art arda gelmeye başladı. İlk tepkiler ise Teknik adamın geçtiğimiz yıllarda farklı kademelerde görev yaptığı Beşiktaş, Adana Demirspor, ÇAYKUR Rizespor ve Antalyaspor kulüplerinden geldi.

Beşiktaş JK:

"Kulübümüzde bir dönem atletik performans antrenörlüğü görevi yapan Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ersin Aka'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

Adana Demirspor

"Takımımızda bir dönem antrenörlük yapmış, Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Ersin Aka'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

ÇAYKUR Rizespor:

"Geçtiğimiz sezonlarda kulübümüzde görev yapmış, Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz"

Antalyaspor:

"Geçtiğimiz yıllarda kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapmış Çorluspor Teknik Direktörü Ersin Aka'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Aka'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Olayın hemen ardından Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabında ise paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi:

"Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ersin Aka'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Çorluspor 1947 camiasına başsağlığı diliyoruz. Bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz"

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın Ölümü Spor Camiasını Sarsmış durumda - Son Dakika

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