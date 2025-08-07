Çorum\'a spor yatırımları müjdesi: 2 spor salonu ve 15 sentetik saha yapılacak

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti heyetiyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı ziyaretlerinin ardından Çorum'a iki yeni kapalı spor salonu ve 15 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacağının müjdesini verdi.

Çorum'da spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. AK Parti heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a ilettiği talepler doğrultusunda, Spor Toto Başkanlığı'nın destekleriyle Çorum'a yapılacak yeni spor yatırımları resmiyet kazandı. Spor Toto Başkanlığı'nda düzenlenen protokol imza törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile ilçe belediye başkanları katıldı. Çorum Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunulan ve onaylanan projeler kapsamında, Çorum merkezde 2 adet 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu ile 15 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yapımı için protokol imzalandı. Bu yatırımlar, Çorum Belediyesi'nin yer tahsisi ve uygulama desteğiyle hayata geçirilecek. Ayrıca Çorum Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında, Çorum genelindeki mahalleler ve okul bahçelerine 20 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, merkez futbol sahasına soyunma odaları, 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ile Spor Lisesi'ne ise 250 seyirci kapasiteli birer spor salonu da kazandırılacak.

"Bakanlığımıza sunduğumuz taleplerin karşılık bulması bizleri memnun etti"

Spor altyapısına yönelik taleplerin karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Geçtiğimiz aylarda Bakanlığımıza sunduğumuz taleplerin karşılık bulması bizleri memnun etti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ilk etapta 2 kapalı spor salonu ve 15 sentetik halı saha için protokol imzalandı. Diğer projelerimiz için de süreç devam ediyor. Onay süreçleri tamamlandıkça yeni protokollerle bu yatırımları artıracağız" dedi.

Spor yatırımlarına verilen destekten dolayı teşekkür eden Başkan Aşgın, "Spor Şehri Çorum vizyonumuza verdikleri güçlü destekler için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak, Valimiz Ali Çalgan, AK Parti Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanımız Yakup Alar, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Dr. Mehmet Ata Öztürk ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çorum için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇORUM