Çorum\'da Hakeme Saldırı Davası Sonuçlandı

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Çorum'da Alaca Belediye spor ile Mimar Sinan Gençlik Spor arasında 2022-2023 sezonunda oynanan BELTAŞ 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi maçında hakem Mahmut Selçuk'a saldırıp darp eden 4 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması 24 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirildi. Mahkeme, Mahmut Selçuk'a yumruk atan Erkan Gül için toplamda 6 yıl 3 ay ve ayrıca 10 ay hapis cezasının yanı sıra spor kulüplerinin, federasyonların, sportif faaliyet icra eden kulüp ve derneklerin yönetim ve denetim organlarına 5 yıl girememesine karar verirken, hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Sanıklardan Kadir Bayat, 112 gün hapis, 2 bin 240 lira + 7 bin 80 lira adli para cezası ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, Bayat'ın 5 yıl denetime tabii tutulmasına karar verdi.

Sanıklardan Samet Özdemir ve Muhsin Avşar'a 10'ar ay hapis ve 4 bin 500'er lira para cezasına çarptıran mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıl denetime tabii tutulmasını kararlaştırdı.

Hakem Mahmut Selçuk'un, maddi ve manevi tazminat talebinin ise ayrı bir dava olarak açılacağı öğrenildi. - ÇORUM