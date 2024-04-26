Çorum'da Hakeme Saldırı Davası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çorum'da Hakeme Saldırı Davası Sonuçlandı

Çorum\'da Hakeme Saldırı Davası Sonuçlandı

Çorum'da Alaca Belediyespor ile Mimar Sinan Gençlik Spor arasında oynanan maçta hakem Mahmut Selçuk'a saldırıp darp eden 4 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, sanıklara hapis ve para cezaları verirken, hakem Selçuk'un tazminat talebinin ayrı bir dava olarak açılacağı belirtildi.

26.04.2024 14:52  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Alaca Belediye spor ile Mimar Sinan Gençlik Spor arasında 2022-2023 sezonunda oynanan BELTAŞ 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi maçında hakem Mahmut Selçuk'a saldırıp darp eden 4 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması 24 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirildi. Mahkeme, Mahmut Selçuk'a yumruk atan Erkan Gül için toplamda 6 yıl 3 ay ve ayrıca 10 ay hapis cezasının yanı sıra spor kulüplerinin, federasyonların, sportif faaliyet icra eden kulüp ve derneklerin yönetim ve denetim organlarına 5 yıl girememesine karar verirken, hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Sanıklardan Kadir Bayat, 112 gün hapis, 2 bin 240 lira + 7 bin 80 lira adli para cezası ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, Bayat'ın 5 yıl denetime tabii tutulmasına karar verdi.

Sanıklardan Samet Özdemir ve Muhsin Avşar'a 10'ar ay hapis ve 4 bin 500'er lira para cezasına çarptıran mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıl denetime tabii tutulmasını kararlaştırdı.

Hakem Mahmut Selçuk'un, maddi ve manevi tazminat talebinin ise ayrı bir dava olarak açılacağı öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Mahmut Selçuk, Mimar Sinan, Gençlik, Selçuk, Alaca, Çorum, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum'da Hakeme Saldırı Davası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:53:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Hakeme Saldırı Davası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement