Çorum FK Gruplara Yükseldi

Spor

Stat: Erzincan 13 Şubat

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mücahid Adem Çelebi, Azem Zorlu

Anagold 24Erzincanspor: Yunus Emre Kırdal, Arif Emre Eren, Erol Akdağ (Dk. 60 Salih Emin Sebetci), Muhammet Özkal, Doğukan Tuzcu, Eralp Aydın, İrfan Akgün (Dk. 60 Arda Araz), Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 60 Hüsamettin Tut), Şamil Başaran, Yasin Dülger, Ali Sefer

Ahlatcı Çorum FK: Mahmut Eren Güler, Mustafa Yalçınkaya, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 89 Burak Kılıçoğlu), Taha İbrahim Rençber, Atila Turan, Atakan Cangöz (Dk. 64 Suat Kaya), Hasan Ege Akdoğan, Ahmethan Köse, Tunahan Ergül (Dk. 46 Amar Catic), Ozan Sol (Dk. 46 Eren Karadağ), Kabongo Kassongo

Goller: Dk. 3 ve 51 Ahmethan Köse, Dk. 49 ve 90+5 Eren Karadağ, Dk. 59 Mustafa Yalçınkaya, Dk. 84 Suat Kaya (Penaltıdan) (Çorum FK), Dk. 68 Yasin Dülger, Dk. 69 ve 75 Şamil Başaran, Dk. 86 Salih Emin Sebetci (Anagold 24Erzincanspor),

Kırmızı Kartlar: Dk. 90 Atila Turan (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90 Muhammet Özkal (Anagold 24 Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Dk. 66 Salih Emin Sebetci, Dk. 90 Eralp Aydın (Anagold 24Erzincanspor), Dk. 90 Atakan Akkaynak (Yedek kulübesinde) (Ahlatcı Çorum FK)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Nesine 2. Lig temsilcisi Anagold 24Erzincanspor'u 6-4 mağlup ederek gruplara kaldı.