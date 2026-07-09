Çorum FK Süper Lig\'de İlk Maçına Çıkıyor

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, ilk hafta Galatasaray'a konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Buna göre Çorum FK, ilk hafta deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek.
Çorum FK'nın, Süper Lig'in ilk 17 haftasındaki programı şöyle:
1. hafta: Galatasaray - Çorum FK
2. hafta: Çorum FK - Kasımpaşa
3. hafta: Beşiktaş - Çorum FK
4. hafta: Çorum FK - Eyüpspor
5. hafta: Samsunspor - Çorum FK
6. hafta: Çorum FK - Alanyaspor
7. hafta: Gaziantep FK - Çorum FK
8. hafta: Çorum FK - Çaykur Rizespor
9. hafta: Göztepe - Çorum FK
10. hafta: Erzurumspor FK - Çorum FK
11. hafta: Çorum FK - Fenerbahçe
12. hafta: Başakşehir - Çorum FK
13. hafta: Çorum FK - Kocaelispor
14. hafta: Trabzonspor - Çorum FK
15. hafta: Çorum FK - Amed SF
16. hafta: Gençlerbirliği - Çorum FK
17. hafta: Çorum FK - Konyaspor - ÇORUM
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