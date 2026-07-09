Çorum FK Süper Lig\'de İlk Maçına Çıkıyor

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, ilk hafta Galatasaray'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Buna göre Çorum FK, ilk hafta deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek.

Çorum FK'nın, Süper Lig'in ilk 17 haftasındaki programı şöyle:

1. hafta: Galatasaray - Çorum FK

2. hafta: Çorum FK - Kasımpaşa

3. hafta: Beşiktaş - Çorum FK

4. hafta: Çorum FK - Eyüpspor

5. hafta: Samsunspor - Çorum FK

6. hafta: Çorum FK - Alanyaspor

7. hafta: Gaziantep FK - Çorum FK

8. hafta: Çorum FK - Çaykur Rizespor

9. hafta: Göztepe - Çorum FK

10. hafta: Erzurumspor FK - Çorum FK

11. hafta: Çorum FK - Fenerbahçe

12. hafta: Başakşehir - Çorum FK

13. hafta: Çorum FK - Kocaelispor

14. hafta: Trabzonspor - Çorum FK

15. hafta: Çorum FK - Amed SF

16. hafta: Gençlerbirliği - Çorum FK

17. hafta: Çorum FK - Konyaspor - ÇORUM