Çorum FK, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum FK, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti

Çorum FK, Ümraniyespor\'u 2-0 Mağlup Etti
22.02.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK, 1. Lig'de Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Emrah Ünal, Arif Dilmeç

ARCA ÇORUM FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Erkan Kaş (Dk. Cemali), Pedrinho, Serdar Gürler (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Fredy (Dk. 86 Aleksic), Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Ahmed Ildız), Burak Çoban (Dk. 75 Samudio), Thiam.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan (Dk. 53 Ali Turap), Atalay Babacan, Serkan Göksu, Bardhi (Dk. 53 Djokanovic), Benny (Dk. 76 Barış), Soukou (Dk. 90+3 Yusuf Deniz), Kosoko (Dk. 53 Batuhan)

SARI KARTLAR: Erkan Kaş, Arda Şengül (Çorum FK)

GOLLER: Dk. 52 (pen) Thiam, Dk. 79 Fredy (Çorum FK)

1'inci Lig'in 27'nci haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

33'üncü dakikada Serdar'ın ceza sahasına yaptığı ortada Fredy'nin gelişine vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

52'nci dakikada Arca Çorum FK'dan Thiam'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

79'uncu dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Thiam, kaleci Cihan'ı da çalımlayarak topu içeri çevirdi. Kale sahasında Fredy topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma 2-0 Arca Çorum FK üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

18:57
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:36
Akasya Durağı’nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
18:10
Hadise’den skandal “Ramazan“ videosu Tepkiler gecikmedi
Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi
18:02
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
18:00
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı
5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 19:31:28. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum FK, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.