Çorum\'un Spor Hedefi: İlk 3\'e Girmek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, spor alanında Türkiye'nin ilk 10 il arasında yer aldığını belirterek, "Bu yıl ki hedefimiz ise ilk 3'e girmektir" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, "Spor Şehri Çorum" vizyonu doğrultusunda yürütülen projelerle ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu. Düzenlenen toplantıda konuşan Demirkıran, Çorum'un spor alanında yapılan lisans, faaliyetler ve istatistik veriler doğrultusunda Türkiye genelinde ilk 10'da yer aldığını ve bu seneki hedeflerinin ilk 3'e girmek olduğunu vurguladı. Bu hedefe ulaşmak ve çocuklar ile gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla mahallelere ve okullara spor tesisleri yapılması konusunda gayret gösterdiklerini dile getiren Demirkıran, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek sporcular yetiştirmek için de yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

"Okullarımıza ve mahallelerimize spor tesisleri kazandırmak için gayret ediyoruz"

Spor altyapısının güçlendirilmesi için planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Demirkıran, "Öncelikle, Çorum'da hiçbir mahallede spor tesisi eksik olmasın istiyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla, okullarımıza ve mahallelerimize spor tesisleri kazandırmak için gayret göstermekteyiz. Bildiğiniz üzere, Bakanlığımız geçtiğimiz hafta birçok projeye imza attı ve yatırımlar verdi. Bizler de bu projeleri bir an önce başlatıp, Çorum'daki gençlerimize, sporcularımıza, çocuklarımıza ve ailelerimize bu tesisleri sunmak için çalışacağız. Diğer bir amacımız, ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edecek sporcularımızı belirlemek ve onlara malzeme, tesis, psikolojik ve beslenme desteği sağlamak. Böylece çocuklarımızı ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Bu noktada biz idarecilerin, öngörülü davranarak çocuklarımızın eksiklerini hızlıca tespit etmesi, yol haritamızı çizmesi ve çocuklarımızı uluslararası başarıya ulaştıracak duruma getirmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Elbette sporda başarı çok önemli; ancak diğer hedefimiz, spora gelen çocuklarımızı akademik anlamda da desteklemektir. Bu amaçla, gençlik merkezlerimizde açtığımız İngilizce, Türkçe ve matematik kurslarımızla çocuklarımıza akademik destek vermeye devam edeceğiz. Yeni seçilen genç spor kulübü yönetimimize başarılar diliyorum. Umuyorum ve bekliyorum ki, çocuklarımıza hem malzeme hem de psikolojik ve sosyal anlamda en iyi desteği sunacaklardır. Şu anda Türkiye genelinde ilk 10'da yer alıyoruz. Bu yıl ki hedefimiz ise ilk 3'e girmektir. Sporun gençlerimizin duygusal, gelişimsel ve akademik başarılarına çok büyük katkısı vardır. Bundan 30-40 yıl önce, bizim çocukluk dönemlerimizde beden eğitimi, resim ve müzik dersleri gereksiz dersler olarak görülürdü. Kimse bu derslere gereken önemi vermezdi. Ancak günümüzde vatandaşlarımız da bu derslerin çocuklar için ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak görmüştür. Bir çocuk sporla, sanatla veya edebiyatla ilgileniyorsa kötü alışkanlıklardan, sokaktan ve uyuşturucudan uzak durur. Bu nedenle genç spor alanında hem psikolojik hem de sosyal anlamda üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇORUM