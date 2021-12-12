Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz bile onu durduramadı

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı sırtlamaya devam ediyor. Ralf Rangnick'in ilk lig maçında siftahı Ronaldo yaptı.
Manchester United, Norwich karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. Milli futbolcumuz Ozan, Ronaldo'ya karşı sahada iyi mücadele etti.
Manchester'ın tek golü penaltıdan geldi. Ronaldo, 75'te verilen penaltıyı gole çevirdi. Ronaldo, 1926-27 sezonunda James Hanson ve Joe Spance'in ardından 95 yıl sonra bir sezonda üç farklı teknik adamla gol atan ilk futbolcu oldu.
Cristiano Ronaldo, kariyerinde 165 farklı takım ağlarını havalandırdı. Ronaldo 120 kulüp, 45 ülke takımına gol attı. 36 yaşındaki star, Manchester United'da 15 maçta 13 gol ve 2 asist üretti.
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