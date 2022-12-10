Ronaldo'ya kapıyı gösteren Manchester United'dan olay Messi paylaşımı! Taraftarlar gönderme olarak yorumladı - Son Dakika
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Ronaldo'ya kapıyı gösteren Manchester United'dan olay Messi paylaşımı! Taraftarlar gönderme olarak yorumladı

10.12.2022 16:34

Cristiano Ronaldo ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran Manchester United, resmi sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcusu Lisandro Martinez'i Dünya Kupası'nda tur atladıkları için tebrik etti. İngiliz devinin bu paylaşımda Martinez'in Messi ile olan fotoğrafını kullanması gündem oldu. Futbolseverler, Manchester United'ın bu hamlesinin Cristiano Ronaldo'ya bir gönderme olduğu yorumunda bulundu.

Arjantin, Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda'yı seri penaltı atışları sonunda yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bunun üzerine Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Lisandro Martinez için yaptığı paylaşım olay oldu.

ARJANTİN YARI FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmada Arjantin'in gollerini Molina ve Messi(p) kaydederken, Hollanda'yı uzatmalara taşıyan golleri ise Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst kaydetti. Uzatmalar da beraberlikle geçilirken, penaltı atışları sonunda Arjantin yarı finale yükselen takım oldu.

MANCHESTER UNITED'DAN OLAY PAYLAŞIM

Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Lisandro Martinez'i tebrik etmek amacıyla yaptığı "Bir adım daha" ifadesinin kullanıldığı paylaşım ise büyük ses getirdi. Cristiano Ronaldo ile yolları ayıran Manchester United, paylaşımda Martinez'in Messi ile olan fotoğrafını kullandı. Futbolseverler, sosyal medyada bu hareketin Cristiano Ronaldo'ya bir gönderme olduğunu savundu.

Bu kadarı da yapılmaz! Ronaldo'ya kapıyı gösteren Manchester United'dan olay Messi paylaşımı
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Son Dakika Spor Ronaldo'ya kapıyı gösteren Manchester United'dan olay Messi paylaşımı! Taraftarlar gönderme olarak yorumladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo'ya kapıyı gösteren Manchester United'dan olay Messi paylaşımı! Taraftarlar gönderme olarak yorumladı - Son Dakika
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