Arjantin, Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda'yı seri penaltı atışları sonunda yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bunun üzerine Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Lisandro Martinez için yaptığı paylaşım olay oldu.
Karşılaşmada Arjantin'in gollerini Molina ve Messi(p) kaydederken, Hollanda'yı uzatmalara taşıyan golleri ise Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst kaydetti. Uzatmalar da beraberlikle geçilirken, penaltı atışları sonunda Arjantin yarı finale yükselen takım oldu.
Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Lisandro Martinez'i tebrik etmek amacıyla yaptığı "Bir adım daha" ifadesinin kullanıldığı paylaşım ise büyük ses getirdi. Cristiano Ronaldo ile yolları ayıran Manchester United, paylaşımda Martinez'in Messi ile olan fotoğrafını kullandı. Futbolseverler, sosyal medyada bu hareketin Cristiano Ronaldo'ya bir gönderme olduğunu savundu.
Son Dakika › Spor › Ronaldo'ya kapıyı gösteren Manchester United'dan olay Messi paylaşımı! Taraftarlar gönderme olarak yorumladı - Son Dakika