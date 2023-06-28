Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın yüzüğü olay oldu! Fiyatı duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın yüzüğü olay oldu! Fiyatı duyanlar kulaklarına inanamıyor

28.06.2023 10:39

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile tatilin tadını çıkarıyor. Georgina'nın parmağındaki 720 bin euro değerindeki yüzük sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ronaldo ve Georgina, tatilden paylaştıkları pozlarla ilişkilerinin sona erdiği iddialarını çürüttü.

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile tatilin tadını çıkarıyor. İkili tatilden sık sık paylaşım yaparken, Georgina'nın son gönderilerinde parmağındaki yüzük olay oldu.

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 720 BİN EURO

Georgina Rodriguez'in taşı oldukça büyük olan yüzüğü sosyal medyada çok konuşuldu. Oldukça dikkat çeken yüzüğün fiyatının 720 bin euro olduğu öğrenildi. Georgina'nın verdiği pozlarda yüzüğünü gösterme çabası ise dikkatlerden kaçmadı.

İDDİALARI ÇÜRÜTTÜLER

Son dönemde Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ilişkilerinin sona ermek üzere olduğu iddiaları sıkla dile getiriliyordu. İkili beraber çıktıkları tatilden paylaştıkları pozlarla bu iddiaları boşa çıkardı.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın yüzüğü olay oldu! Fiyatı duyanlar kulaklarına inanamıyor
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın yüzüğü olay oldu! Fiyatı duyanlar kulaklarına inanamıyor
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Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın yüzüğü olay oldu! Fiyatı duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın yüzüğü olay oldu! Fiyatı duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika
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