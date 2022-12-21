Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da! 200 milyon euroluk teklif iddiası vardı

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Manchester United'la karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Cristiano Ronaldo, bir süredir kulüpsüz. 37 yaşındaki dünya yıldızı için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor.

PORTEKİZ'DE YEDEK KALDI

Dünya Kupası'na çeyrek finalde havlu atan Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun yedek kalması çok konuşuldu. United'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'dan 200 milyon euroluk teklif alan Ronaldo için paylaşılan son haber gündemi salladı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Foot Mercato Ronaldo'nun Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon Euro teklif eden Al-Nassr kulübü yetkilileri ile görüşmek için Riyad'a indi. Bavullarıyla görüntülenen Ronaldo için transfer iddiası kuvveti bindi.