CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz

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Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ın bir dönem listesinin üst sıralarında yer alan golcü futbolcu Jordy Caicedo ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"ORTADAN KAYBOLDULAR"

CSKA Sofya forması giyen 24 yaşındaki futbolcu hiçbir haber vermeden takımının sezon başı kampına katılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bulgaristan ekibi şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Caicedo'nun nerede olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Caicedo'nun sezon başına kampına katılması gerekiyordu. Avusturya kampı için bilet almıştı ancak daha sonra uçağa binmediğini öğrendik. Kendisinden haber alamıyoruz. Evini aradık ancak ulaşamadık. Caicedo ve menajerine karşı yasal olarak haklarımızı arayacağız. Hiçbir bilgi vermeden ortadan kayboldular.

CAICEDO PAYLAŞIM YAPTI

Instagram hesabından "Sus" emojisi kullanarak spor salonundaki bir fotoğrafını paylaşan futbolcu ise nerede olduğuna dair bir bilgi vermedi.