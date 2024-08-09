Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir - Son Dakika
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Spor

Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

09.08.2024 19:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbol camiasına çağrı yaparak "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programına katıldı.

Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir

Hükümetleri döneminde spor altyapısına yaptıkları yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken, biz bunu 2,5 kat artışla bin 365'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

FUTBOL KULPÜLERİNE ÇAĞRI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolda gerilimli atmosferin sporun ruhuna zarar verdiğini belirterek, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir

"FAIR PLAY RUHUNU GÜÇLENDİRME NOKTASINDA AZAMİ HASSASİYET BEKLİYORUZ"

Erdoğan, konuşmasının devamında "Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. Milyonların ilgiyle, beğeniyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz. Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa, bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, Futbol, Spor, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz: spor ve din siyasete alet olmamalıdır 11 5 Yanıtla
  • Çelikk: Herşey kaldı spor a el atıyorsun 4 1 Yanıtla

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