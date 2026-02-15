NBA tarihinin en ikonik isimlerinden Shaquille O'Neal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiği unutulmaz basketbol buluşmasının ardından yeni bir video ile gündeme oturdu.
Geçtiğimiz günlerde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelen iki isim, burada hem sohbet etti hem de dostane bir basketbol maçı yaptı. Karşılıklı imzalı basketbol topları hediye eden Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla da bir araya gelerek sporun birleştirici gücünü vurgulamıştı. O'Neal'ın "Selamün aleyküm" diyerek selam verdiği, Erdoğan'ın da "Aleyküm selam" yanıtını verdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Buluşmanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Shaquille O'Neal, Türk bayrağı motifli şapkasıyla göründüğü yeni bir video paylaştı. Shaq'in Türk bayraklı şapkayla yer aldığı bu görüntüler, basketbolseverler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşılarak büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Spor › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı - Son Dakika
