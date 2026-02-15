Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O\'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
15.02.2026 18:51  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O\'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya gelerek basketbol oynayan NBA efsanesi Shaquille O'Neal, bu kez de Türk bayraklı şapka ile yeni video paylaştı.

NBA tarihinin en ikonik isimlerinden Shaquille O'Neal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiği unutulmaz basketbol buluşmasının ardından yeni bir video ile gündeme oturdu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE BASKETBOL OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelen iki isim, burada hem sohbet etti hem de dostane bir basketbol maçı yaptı. Karşılıklı imzalı basketbol topları hediye eden Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla da bir araya gelerek sporun birleştirici gücünü vurgulamıştı. O'Neal'ın "Selamün aleyküm" diyerek selam verdiği, Erdoğan'ın da "Aleyküm selam" yanıtını verdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı

TÜRK BAYRAKLI ŞAPKA İLE VİDEO PAYLAŞTI

Buluşmanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Shaquille O'Neal, Türk bayrağı motifli şapkasıyla göründüğü yeni bir video paylaştı. Shaq'in Türk bayraklı şapkayla yer aldığı bu görüntüler, basketbolseverler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşılarak büyük beğeni topladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Shaquille O'neal, Basketbol, İstanbul, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı - Son Dakika

Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...
Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:55:06. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.