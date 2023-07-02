Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket oynadığı görüntülere 'Fake' diyenlere Varank'tan yanıt - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket oynadığı görüntülere 'Fake' diyenlere Varank'tan yanıt

02.07.2023 10:54

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçının görüntülerini paylaştı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin sahte olduğunu iddia etti. Varank ise bu iddialara yanıt vererek, görüntülerin gerçek olduğunu belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı basketbol maçlarından derlenen görüntülerin birinin gündüz, diğerinin gece çekilmesi nedeniyle 'sahte' olduğu iddia edilmişti. Varank, yaptığı açıklama ile bu yöndeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

ERDOĞAN'IN ZİNDE OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçının görüntülerini "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerde Erdoğan'ın dinç ve zinde olması dikkatlerden kaçmadı.

SAHTE OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Ancak çok geçmeden sosyal medyada basketbol maçlarından derlenen görüntülerden birinin gündüz, diğerinin gece çekimi olması nedeniyle 'sahte' olduğunu öne sürüldü.

VARANK'TAN İDDİALARA YANIT

Bu yöndeki paylaşımlara yanıt veren Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müzmin muhalifler, haftada iki gün yaptığımız maçlardan derlediğim reels videosuna komplo teorisi üretmek için bitap düşmüş. Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!" ifadelerini kullandı.

İşte Varank'ın o paylaşımı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket oynadığı görüntülere 'Fake' diyenlere Varank'tan yanıt
YORUMLAR (3)
  • Hamit Gündoğdu: Allah herkese sağlık sıhhat afiyet versin. Sporu herkes yapmalı ancak yaşına uygun olması ve ne yapılması gerektiğini de en iyi sağlık bakanı anlatır... Görüntüler normal ama çok hızlandırılmış;))))) Cevap Yaz 14 11 Yayından Kaldır
  • cantekin ozturk: Cumhurbaskanimizin sonuna kadar yanindayiz Cevap Yaz 26 46 Yayından Kaldır
  • Fikri : Bizler Reisi Canı GÖNÜLDEN Seviyoruz.. Kim NE derse desin, VIZ GELİR.. TIRIS GİDER.. KISKANANLAR ÇATLASINNNN.. Yürü be REİS Kim tutar Seni.. Cevap Yaz 45 59 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler tartışma yarattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler tartışma yarattı

Mustafa Varank, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket oynadığı görüntülere 'Fake' diyenlere Varank'tan yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket oynadığı görüntülere 'Fake' diyenlere Varank'tan yanıt - Son Dakika
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