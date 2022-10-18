Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 28-30 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 28-30 Ekim'de yapılacak

18.10.2022 11:18
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 28-30 Ekim'de yapılacak

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 3 parkurda 3 kupa için yarışacak sporcuların katılımıyla 28-30 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 3 parkurda 3 kupa için yarışacak sporcuların katılımıyla 28-30 Ekim'de gerçekleştirilecek.

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nin İstanbul etabı için geri sayım başladı.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen yarış, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliğinin de iş birliğiyle 28-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

İstanbul'da 3 parkur 3 kupa

Türkiye Yelken Federasyonunun 2022 faaliyet takviminde yer alan organizasyonun İstanbul bölümünde ilk olarak 28 Ekim'de Caddebostan-Adalar parkurunda Barbaros Hayreddin Paşa Kupası, 29 Ekim'de İstanbul Boğazı parkurunda Cumhuriyet Kupası ve 30 Ekim'de de Moda-Adalar parkurunda Mavi Vatan Kupası yarışları düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyetinin 99. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 29 Ekim Cumartesi günü, İstanbul Boğazı parkurunda düzenlenecek yarış, Dolmabahçe önlerinde, Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla başlayacak.

Yat yarışlarının iki etabının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. Yarışın İstanbul etabı, 30 Ekim'de Tersane İstanbul'da düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

Yemlihaoğlu: "Uluslararası katılım giderek artıyor"

Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışların ilk etabının 25-27 Mayıs tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlendiğini hatırlatarak, "Marmaris etabını Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İsviçre, Hollanda, Portekiz, İtalya, Slovenya, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Belarus, Litvanya ve İngiltere'den 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdik. Her yıl ivme giderek yükseliyor ve uluslararası katılım giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul etabına ise 23 ülkeden yüzlerce sporcunun katılacağına ve yarışların ülkenin tanıtımına büyük katkı sağladığına dikkati çeken Yemlihaoğlu, "İstanbul 3. Uluslararası Yat Yarışları, dünyada eşi benzeri olmayan bir lokasyonda gerçekleşecek. Bir tarafınız Asya, bir tarafınız Avrupa. Böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek heyecan verici. İstanbul'un binlerce yıllık tarihiyle, dinlerin, kültürlerin buluştuğu bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz. Bu organizasyonun tüm yat dünyasında ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı (2) Beyaz şapkalı hacker'ların yarıştığı STM CTF'22 finali başladı Beyaz şapkalı hacker'ların yarıştığı STM CTF'22 finali başladı İSTANBUL-?TUZLA BELEDİYESİ AÇIK VERİ PORTALI? VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI İSTANBUL-?TUZLA BELEDİYESİ AÇIK VERİ PORTALI? VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI
Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, İstanbul, 29 Ekim, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 28-30 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:29 Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 17:40:31. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 28-30 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement