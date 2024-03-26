Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 21 Nisan\'da Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 21 Nisan tarihinde başlıyor. Antalya'da başlayacak olan 59'uncu bisiklet turu 23,24,25 Nisan tarihleri arasında Muğla etabı ile devam edecek.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye-TUR 2024) 59'uncusu 21-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada" Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetlerini izlemeye hazır mısın Muğla.7'den 77'ye Sporsever Muğla halkımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz "ifadesi kullanıldı
Etaplar: 21 Nisan Antalya-22 Nisan Antalya, Kemer-Kaş, 23 Nisan Fethiye- Marmaris, 24 Nisan Marmaris- Bodrum, 25 Nisan Bodrum- Kuşadası, 26 Nisan Kuşadası- Manisa, 27 Nisan İzmir-İzmir, 28 Nisan'da İstanbul etabı ile son bulacak. - MUĞLA
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Kayseri Fatih Türk U17 Ligi B Grubunda mücadele eden Talasgücü Belediyespor, rakibi Kocasinan Şimşekspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Muhammed Enes Kaya, Adem Ekici, Resul Oğuz ve Hasan Ali Demir'in attığı gollerle Talasgücü Belediyespor 3 puanın sahibi oldu.
Asrın felaketinin etkilediği şehirlerden biri olan Malatya'da 1 yıl içinde 776 adet yatırım projesi hayata geçirildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) 92 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Bakan Bak, özel sporcuların başarılarını ve ailelerinin fedakarlıklarını takdir ettiğini belirterek, sporcuların yanlarında olduklarını ve desteklediklerini ifade etti.
Bursaspor Başkanı Sinan Bür, 224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği'nde gerçekleşen organizasyonda yaptığı konuşmada, kongre tarihinin 16-28 Mayıs arasında olacağını duyurdu. Bursaspor'un sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Bür, eski günlere dönmek için mücadele edeceklerini söyledi.
Aydın ilinde düzenlenen 2023-2024 Sezonu U16 Kızlar Anadolu Şampiyonaları başladı. Şampiyonada birbirinden iddialı takımlar birincilik için mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası 2. tur aday kadrosunu açıkladı. Aday kadro, 28 Mart Perşembe günü Antalya'da bir araya gelecek ve B Ligi 6. Grup'ta Faroe Adaları ve Ermenistan ile karşılaşacak. Grubun birincisi ve en iyi ikinci takım, A Ligi'ne yükselecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı tarafından 21-24 Mart 2024 tarihleri arasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen bilek güreşi müsabakaları sona erdi. 13 ilden toplam 173 sporcu ve antrenörün katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray-Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu konuştuğuna dair bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in MHK eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı konuşmada Galatasaray'a yanlış penaltı verdiğini itiraf ettiği duyuluyor. Videonun ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'den açıklama bekleniyor.
Başarılı futbol menajerlerinden Gökhan Eser, genç futbolcuların kulüpler için değerli bir yatırım olduğunu belirtti. Eser, genç oyuncuların enerjisi, isteği ve hızlı öğrenme kapasitelerinin kulüplere yenilik ve rekabet avantajı sağlayabileceğini söyledi. Ayrıca, genç yeteneklere erken aşamada şans verilmesi ve onların desteklenmesinin uzun vadeli başarı için önemli olduğunu vurguladı.
Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, yıllardır maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 23 yaşındaki oyuncu geçen yıl sadece 10 ırkçı taciz yaşadı. Vinicius, Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini ve ırkçılığın kazanmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Ancak ırkçı tacizler nedeniyle maçlara odaklanmanın zorluğunu anlatırken duygulandı. İspanya ve Brezilya takımları Madrid'de dostluk maçında ırkçılık karşıtı kampanya kapsamında karşılaşacak.
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