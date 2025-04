Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 27 Nisan\'da Antalya\'da başlıyor

Bu yıl 60.'sı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'da 27 Nisan'da başlıyor. Dünyaca ünlü bisikletçilerin kıyasıya rekabet edeceği yarış İzmir'de 4 Mayıs'ta sonra erecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde organize edilen ve "TUR 2025" adıyla bilinen organizasyonun ilk etabı, 27 Nisan'da Antalya'dan start alacak. 8 gün sürecek organizasyona 13 ülkeden 23 takım katılacak. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet yarışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "13 ülkeden takım var. 23 takım ülkemizde ise 161 sporcu ile yola çıkıyoruz. Bizim ülkemizde şu anda 3 tane profesyonel takım var. Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto. Bu takımlar iyi hazırlandılar. Bazı takımlarda yabancı sporcular da var, geçmişte başarılar kazanmış. Şimdi onlarla birlikte bunlar mayo ile yarışmak istiyorlar. 4 tane mayomuz var. Turkuaz mayosu turun birincisine, sprint dediğimiz en hızlı sprint kapılarını geçenler yeşil mayo. Türkiye güzellikleri var beyaz mayo ve dağların kralı dediğimiz kırmızı mayo var. Bunların hepsini ayrı ayrı sponsorlara verdik. Spor Toto her şeyin atası. Türk sporunun finans açısından her şeyi. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde bunları yapıyoruz ki Spor Toto her türlü desteği veriyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ediyorum" dedi.

Yarış İzmir'de son bulacak

Bu yıl gerçekleştirilecek olan yarışın diğer yarışlardan daha heyecanlı geçeceğini ve yarışma zamanında hava durumlarının iyi geçeceğini aktaran Müftüoğlu, "Mayıs baharın sonu gelmiş demektir. Nisan sonu mayıs başında yaptığımız için havalarda sorun gözükmüyor. 1996'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu İzmir'de bitirmiştik. Bu defa tekrar tanıtımla ilgili İzmir de çok güzel yerlerimiz var. İzmir'de bitirmek istedik. 2008'de Alanya'da bitirmiştik. Bu turun parkurlarının tura yenilikler katmasıyla ve turun değerinin yukarılara çıkarmak için zaman zaman değişikler yapıyoruz. Bu yıl kraliçe etabını koyduk. Muğla'da tepede bitireceğiz. Hem Şirince hem de Meryem Ana yokuşunu çıkacağız. Bunlarla birlikte hem sprinterler, hem de turun birinciliğine oynayan yokuşcu bisikletçiler takımlar ona göre takım getiriyorlar. Heyecan olacak bu yıl. Bu heyecanı da İzmir'de bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca 23 Nisan'da çocukları unutmadıklarını ve bisikleti sevdirmek için hediyelerde bulunduklarını söyleyen Müftüoğlu, "50. yılın aynısını 60. yılda da görüyoruz. 60. yılda yeniliklerimizden bir tanesi ilkokul çocuklarına bisikleti sevdirmek için bisiklet dergisi hazırladık. Bunun içinde boyama ve bulmaca var. Bisikletin güvenli sürüş teknikleri ile ilgili yazılar var. Tabandan sevdirerek bisiklet ülkesi olma yolunda hızla gelişen ülkemizin yeni yetişen çocuklara 23 Nisan'da bir armağan yapıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA