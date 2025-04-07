Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2025

(İZMİR) - Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), 27 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Antalya'dan başlayacak ve İzmir'de son bulacak 8 etaplık dev organizasyon, Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini dünya ekranlarına taşıyacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun organizasyonuyla, 8 gün boyunca 13 dilde, 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanacak TUR 2025, sadece sporun değil, aynı zamanda tanıtım ve turizmin de önemli yapı taşlarından biri olacak.

Antalya'dan İzmir'e uzanan rota

132 kilometrelik Antalya-Antalya etabıyla başlayacak yarışta, Hadrian Kapısı, Kaleiçi, Sllyon Antik Kenti gibi tarihi değerler ön planda olacak. İkinci etapta Kemer-Kalkan güzergahında Patara, Kaş, Kaputaş Plajı, Yanartaş gibi doğa ve tarih iç içe geçecek. Üçüncü etapta Fethiye- Marmaris arasında Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi ve Dalyan deltası izleyicilere görsel şölen sunacak. Dördüncü etapta Marmaris- Akyaka (Kıran) rotasında, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği orman ve kıyı yolları bisikletçileri ağırlayacak. Muğla, üç farklı etaba ev sahipliği yaparak, 8000 yıllık tarihi, 1055 kilometrelik sahil şeridi ve yüzlerce koyuyla rotanın en dikkat çekici durağı olacak. Beşinci etap Marmaris- Aydın arasında gerçekleşecek. Afrodisias Antik Kenti bu etapta öne çıkacak. Kuşadası- Selçuk (Meryem Ana) etabında ise Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı ve Meryem Ana Evi yerli ve yabancı izleyicilerin ilgisini çekecek. Yedinci etapta Selçuk- Çeşme hattında Şirince, Seferihisar ve Çeşme'nin doğası, tarihi dokusu ve rüzgar sporları rotaya damga vuracak. Final etabı ise Çeşme-İzmir arasında olacak. 500 kilometrelik bisiklet yoluyla EuroVelo 8 Akdeniz Rotası'nın da üyesi olan İzmir, bisikletçilerle birlikte sporseverlere tarihi bir final yaşatacak.