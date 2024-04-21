Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Fabio Jakobsen kazandı

- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun ilk etabını Fabio Jakobsen kazandı
ANTALYA - 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 134,7 kilometrelik Antalya-Antalya etabı tamamlandı. Büyük çekişmeye sahne olan etabı DSM-Firmenich Takımı'ndan Fabio Jakobsen 2 saat 56 dakika 31 saniye ile kazandı. TUR 2024'e yarın 190,6 kilometrelik Kemer-Kaş (Kalkan) etabı ile devam edilecek.
14 ülkeden 25 takımın iştirak ettiği 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 172 sporcu katılıyor. Düden Parkı önünden saat 10.25'te verilen startla yarış başladı. Sporcular, rüzgarsız havada ve gittikçe artan bir sıcaklıkta zaman zaman pedal çevirirken zorlandılar. Bu da zaman zaman temponun düşmesine neden oldu. Bu arada temponun düşmesinden sonra kaçış grubu bir sporcu eksildi. Yeni zaman farkı 1 dakika olarak verildi. Finişe son 10 kilometrede pelotonda kopma görülmedi. Nefes kesen bir finişe hazır olmak için izleyiciler bariyer dibinde yerlerini aldı. Peloton finişe toplu geldi. Son 50 metrede muazzam bir atak yapan Hollandalı bisikletçi Fabio Jakobsen etabı birinci olarak bitirdi. İkinciliği Sasha Weeames kazanırken, Simon Dehairs üçüncü oldu.
Kazananlara madalyaları Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer tarafından takdim edildi.
Mayolar sahiplerini buldu
Turkuaz mayoyu Fabio Jakobsen'e Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır teslim etti. Yeşil mayoyu Fabio Jakobsen'e Antalya Spor ve Gençlik İl Müdürü Yavuz Gürhan teslim etti. Kırmızı mayoyu Michal Pomorski'ye bisiklet Federasyonu Başkanvekili Fikri Hayali teslim etti. Beyaz mayoyu Vinzent Dort'a Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu teslim etti.
Pazar günü İstanbul'da bitiyor
Toplam uzunluğu 1.188 kilometre olan ve sekiz gün sürecek olan yarış, 28 Nisan Pazar günü koşulacak İstanbul-İstanbul etabı ile sona erecek ve bu yılın şampiyonu Turkuaz mayonun sahibi olacak.
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