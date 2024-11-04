Cumhuriyet İçin Muay Thai Müsabakası - Son Dakika
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Cumhuriyet İçin Muay Thai Müsabakası

Cumhuriyet İçin Muay Thai Müsabakası

Muş'ta, Cumhuriyet'in 101. yılı anısına uluslararası Muay Thai müsabakası düzenlendi.

04.11.2024 10:08
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Türkiye Muay thai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu, Muş'un Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı anısına Uluslararası Muay Thai Müsabakası düzenlendi.

Bulanık Spor Salonu'nda düzenlenen müsabaka, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan müsabakalara katılan 150 sporcu, Cumhuriyet'in anısına ringde kazanmak için mücadele etti. Burada konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, amaçlarının gençleri spor aktivelerine katmak olduğunu söyledi. Türkiye, Azerbaycan ve İranlı sporcuları Bulanık'ta buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Koşansu, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünde bu organizasyonu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burada İran'dan, Azerbaycan'dan ve ülkemizin çeşitli illerinden birçok sporcumuz var. Öncelikle hepsine başarılar dilerim. Tabii bu organizasyonda emeği geçen Ömer Uğur hocamıza, milli takım teknik direktörümüze ve antrenörlerimize, Gençlik ve Spor Müdürümüz Serhat Akkaya'ya teşekkür ediyorum. Geçen yıl yapılan organizasyona siz Bulanıklı hemşehrilerimizin büyük bir katılım sağladığı söylendi. Bizde hemen ikincisini organize ettik. İyi ki de yapmışız. Katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Müsabakaların ardından Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, organizasyonda emeği geçenlere plaket takdim etti. - MUŞ

Kaynak: İHA

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