Cumhuriyet Kupası ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Cumhuriyet Kupası ödül töreni düzenlendi

Cumhuriyet Kupası ödül töreni düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli kurumlar iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakalarında başarı gösteren sporcular için ödül töreni gerçekleştirildi.

24.10.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli kurumlar iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakalarında başarı gösteren sporcular için ödül töreni gerçekleştirildi.

"Spor Şehri Gaziantep" vizyonuyla tesisleşme çalışmalarını sürdüren ve spor etkinliklerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 101'inci yılı kapsamında 35 farklı branşta spor etkinlikleri organize etti. Gaziantep Valiliği'nin koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen müsabakaların ödül töreni 25 Aralık Panorama Müzesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı tesislerde 2 bin 54 sporcunun katıldığı müsabakalar sonucunda düzenlenen törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kurum yetkilileri ve sporcular katıldı.

"İnsana yatırım yapıyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada önceki gün yaşanan TUSAŞ saldırısında şehit olan vatandaşları andı. Şahin, etkinlikle ilgili açıklamalarında ise, "Bu şehrin hedefleri var. Çift kanatlı uçacağız. 'Eğitim Şehri Gaziantep' diyoruz. Hayat boyu öğrenmeden, GASMEK gibi kurumlarla eğitime büyük önem veriyoruz. Büyük bir koordinasyon sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz yanımızda. Biz artık altyapı belediyeciliğini konuşmuyoruz, insana yatırım yapıyoruz. Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz. 100 yıl sonra çocuklarımız burada dünyanın en önemli ülkesinin yöneticileri olacak. O yüzden 'eğitim, bilim şehri' diyoruz. Tesisleşerek bilimde, fende çocuklarımızın ilerlemesi için çalışıyoruz. Bir diğer hedefimiz spor şehri. Spor deyip geçilmemesi gerekiyor" dedi.

"Yaşanılan her sorunun bugün ilacı spordur"

Başkan Şahin, spor eğitiminin önemini vurgularken, milli savunma alanındaki gelişmelerin de altını çizerek, "Spor eğitimi direnç, hız, güçlülüktür ama en önemlisi ruhtur. Ruhunuzu güçlü tutmak, inanmak ve başarmaktır. Sporun kaybedeni yoktur. Bu şehri spor şehri yapma hedefindeyiz. Tesisleşmelerimizi hızla tamamlıyoruz. Spora dair bütün dallarda, takım ve bireysel sporlarda fırsatlar var. Mutlaka çocuklarımız spor yapmalı. Yapmanız için malzeme desteği veriyoruz okullarımıza. İstiyoruz ki vücutlarımız hızlı gelişsin. Yaşanılan her sorunun bugün ilacı spordur. Bu yüzden bu konularda çocuklarımız iyi planlama yapmalı" ifadelerini kullandı.

"Spor yapan gençler sağlıklı olur"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, sporun gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimindeki önemine değinerek, "Spor yapan gençler, nesiller sağlıklı olur. Beyinleri açık olur. Daha motive olmuş şekilde zaten derslerini çalışırlar. Gelişmiş ülkeler, dünya liderleri, sizin örnek aldığınız büyük insanların her biri düzenli spor yaparlar. Adını bile duymadığımız sporları artık Gaziantep'te antrenörlü bir şekilde yapıyoruz. Bunların birçoğunu da Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Bu bizim çok önemli bir şans. Gençlerini, çocuklarını, öğrencilerini kitap yardımlarıyla, okul yardımlarıyla, sağlık yardımlarıyla ve özelinde spor yardımlarıyla bu kadar çok destekleyen başka bir belediye ben görmedim. Bunun için Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kılınç'tan büyükşehire teşekkür

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise yaptığı konuşmada Başkan Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutlayacağımız bayram öncesinde bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Spor branşlarıyla çocuklarımızın ufkunu açan, spor branşlarında bize destek veren, ufuk açma konusunda Büyükşehir Belediyesi büyük destek verdi" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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