SPOR Cüneyt Çakır'dan DHA'ya özel açıklamalar - Son Dakika
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SPOR Cüneyt Çakır'dan DHA'ya özel açıklamalar

02.07.2022 10:56

Cüneyt Çakır'dan DHA'ya özel açıklamalarVIDEO YOK"TFF ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var. Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşamasına da geldik aslında.

Cüneyt Çakır'dan DHA'ya özel açıklamalar

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"TFF ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var. Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşamasına da geldik aslında. Yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağım"

Hami Mandıralı: Türk futbolu daha da iyi olacak

Halil Sadri YILMAZ - Hami YEŞİLYURT/ İSTANBUL, (DHA) -

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezon Türkiye'de hakemlik yapıp yapmayacağı ile ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var. Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşamasına da geldik aslında. Yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.

Anadolu Adalet Sarayı'nın 10. Geleneksel Futbol Turnuvası, İBB Maltepe Sahil Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı final maçını; Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile Anadolu İlk Derece Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Uğur Seçgin, Ömer Kurtuluş Aksoy, İhsan Kamil Akçadırcı ve Hasan Turgut da izledi.

Turnuvanın öncesinde gerçekleşen 'Şöhretler Maçı'nda ise ünlü futbolcular Hami Mandıralı, Sefer Gezer, Tarık Taşgün, Mehmet Ekşi, Can Arat ve Ömer Gülen ter döktü. Eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği şöhretler maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Şöhretler maçının ardından gerçekleşen final maçını ise FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Anadolu Bilgi İşlem takımı, finaldeki rakibi Kadıköy'ü penaltılarda 4-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

CÜNEYT ÇAKIR: ÇOK KEYİFLİ BİR ORGANİZASYONDU

Mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Cüneyt Çakır, "Öncelikle çok keyifli bir akşamdı. Bu organizasyonda emeği olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Türk adaletinin çok değerli mensuplarının düzenlediği, Anadolu Adliyesi'nin 10. kez düzenlediği turnuvaya aslında geçen yıllarda da çok katılmak istemiştik fakat bizim yoğun programımızdan dolayı nasip olmamıştı. Ancak bugüne nasip oldu. Gerçekten de çok keyifli bir organizasyon oldu. Finale kalan takımlar gerçekten de çok centilmence bir maç oynadılar, onları da tebrik ediyorum. İzleyenler de çok keyif aldılar, bizler için de unutulmaz bir akşam oldu" şeklinde konuştu.

"YURT DIŞINDAN TEKLİFLER DE VAR"

Çakır, bu sezon Türkiye'de hakemlik yapıp yapmayacağı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı;

"TFF ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var. Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşamasına da geldik aslında. Yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağım."

HAMİ MANDIRALI: TÜRK FUTBOLU DAHA DA İYİ OLACAK

Eski milli futbolcu Hami Mandıralı ise, yeni sezonla ilgili yaptığı açıklamada, "Son şampiyon Trabzonspor oldu. Herkes şampiyon olmak istiyor, büyük kulüpler de şampiyon olmak istiyor. Çok büyük bütçeler var, paralar harcanıyor ama bir takım şampiyon oluyor. Ben sadece şunu istiyorum ülkemizde; büyük maçlar, küçük maçlar diye ayırt etmeden yenilen yeneni alkışlasın veya dostane bir şekilde sahadan ayrılsınlar. Vurdu kırdı olmasın. Bu özlem var Türk insanında, bizlerde. İnşallah bu sezondan sonra bunlar olur. Türk futbolu daha da iyi olacak, yeni jenerasyon geliyor. Çok da yetenekli gençler var ama bunlara sabır göstermemiz lazım. Onları oynatacak yürekli hocaların olması lazım" şeklinde konuştu.

SPOR Cüneyt Çakır'dan DHA'ya özel açıklamalar
SPOR Cüneyt Çakır'dan DHA'ya özel açıklamalar

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Kaynak: DHA

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