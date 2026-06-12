D ve B Grubu'nda Maç Heyecanı - Son Dakika
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D ve B Grubu'nda Maç Heyecanı

12.06.2026 09:30
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD-Paraguay ve Katar-İsviçre maçları yarın oynanacak.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı D ve B Grubu'nda yarın oynanacak 2 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Paraguay, turnuvadaki ilk maçlarında Los Angeles Stadı'nda TSİ 04.00'te karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda ise Katar ile İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, İsviçre, Futbol, Katar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor D ve B Grubu'nda Maç Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Elif Çiler Aksoy Elif Çiler Aksoy:
    2026ya kadar beklettiler sonra da maç saatleri böyle saçma saçma koydu los angeles ve san francisco aynı bölgede değil mi neyse dijital futbol izleyicileri çoğalınca belki başarı gelir 0 0 Yanıtla
  • Birsen Bacak Birsen Bacak:
    waaa çok heyecanlı oldum ya dünya kupası geldi nihayet ?? abd ve paraguay maçı çok iyi olacak gibiydi paramparça edecekler herhalde siz ne düşünüyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Temtek Mehmet Temtek:
    futbol severler için güzel haberler gelmeye devam ediyor artık dünya kupası başlıyor diyebiliriz türkiye de bu turnuvada başarılı olmayı hak ediyor umarız iyi bir performans gösterilir 0 0 Yanıtla
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