DAĞ BİSİKLETİ SPORCULARI DUMANLI MTB CUP XCO'DA MÜCADELE ETTİ

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesindeki doğal güzelliği ile göz dolduran Dumanlı Yaylası, MTB Cup XCO etabı yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen MTB Cup XCO etabı yarışlarına 81 ilden, 30 kulübün 100 seçkin sporcusu katılarak 3,5 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirdi. Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki doğal güzelliği ile göz dolduran Dumanlı Yaylası, MTB Cup XCO etabı yarışlarına ev sahipliği yaptı. Erzincan Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Refahiye Belediyesi iş birliği ile yapılan etkinlikte sporcular 9 kategoride mücadele etti. Sporcular, elit kategorisinde 6, yıldız kategorisinde ise 3 tur attı. Yapılan yarışma sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Bölge Temsilcisi Mustafa Kocaman; "Buranın güzel bir ortamı var. Kaybedeni olmayan bir yarış düzenledik. Sporcular buradaki doğayı ve ortamı gördüler. Bu şekilde kazandı. Refahiye ilçemiz Dumanlı Yaylamız böyle bir organizasyona ev sahipliği yaparak bir kazanç içerisinde oldu. Biz de burada ki mükemmel potansiyeli görerek o kazancı elde ettik. Dumanlı yarışımız 2022 yılında federasyonumuzun faaliyet takvimine aldığı bir yarışma oldu. Önemi çalışmalar yaptık. Şöyle doğayı bozmadan yapmış olduğumuz tek parkur özelliği sağlıyor. Hiçbir şekilde iş makinesi falan girmedi. Tamamen doğal ortam da yapılan bir parkur. O zeminde müsait olan bir doğal yapısı var. Bu konuda şanslıyız. Dumanlı MTB Cup XCO yarışmamıza 30 spor kulübü Türkiye'nin çeşitli yerlerinden profesyonel 100 sporcusu ile geldi. Dün bir antrenman ve küçük gurup yarışlarını yaptık. Bugün ise elit kategorisi ve daha üst seviye de ki arkadaşlarla yarış yaptık. Güzel bir ortam. Yerel yönetimlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra burayı boş bırakmama düşüncesi içerisindeyiz. 2023 yılı içerisinde uluslar arası 2 etaplı bir yarışmamız olacak. Yaklaşık 10 ülkeyi davet etmeyi planlıyoruz. Onunda bir ön hazırlığı var' diye konuştu.

'DAĞ BİSİKLETİNE YAKIŞAN BİR PARKURDU'

Yarışmaya katılan sporcu Malik Berat Karadeniz; 'Parkur çok güzeldi. Dağ bisikletine yakışan bir parkurdu. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Yarışı üçüncü olarak bitirdim. Gayet güzeldi' dedi.

Yarışmaya Kocaeli'nden katılan bir diğer sporcu Mehmet Bozdemir ise 'Son derece iyi bir parkur. Kırıcı değildi. İnsanlar için çok eğlenceli bir parkurdu. Çok çok değişik parkurlar burada çıkabilir. A-B-C kategori için ortam uygun, hava şartları uygun, insanları çok etkilemeyen bisikletlere malzemeye zarar vermeyen son derece akıcı ve hızlı bir parkurdu. Performans açısından sporcular için iyi bir deneyim olabilir' diye konuştu. Milli takım sporcusu Abdurrahim İnal da, 'Milli Takım sporcusuyum. Malatya'lıyım. Parkur öncelikle çok güzeldi. Doğası çok güzeldi. İnişler, çıkışlar ve tırmanışlar çok güzeldi. Sadece rakım yüksek olduğu için biraz ciğerlerimizi zorladı. Ama güzeldi. Bugün birinci olduk. U23 kategorisinde. Organizasyonu yapanların ellerine sağlık' dedi. (DHA)