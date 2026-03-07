Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış - Son Dakika
Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif\'in değerinde inanılmaz artış
07.03.2026 19:26
Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekibi Angers'den 18 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ettiği Sidiki Cherif'in değeri, açıklanan yeni piyasa değerleri sonucunda 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi. 19 yaşındaki futbolcunun değerindeki bu inanılmaz artış dikkat çekti.

Şubat ayında Fransa Ligue 1 ekibi Angers'den 18 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz bir artış yaşandı.

PİYASA DEĞERİ FIRLADI

Trendyol Süper Lig'deki futbolcuların yeni piyasa değerlerinin açıklanması sonucu Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yeni transferi Sidiki Cherif'in değeri 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi.

''BU YÜKSELİŞTE YAPILAN YATIRIM BELİRLEYİCİ OLDU''

Kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşarak kendi rekorunu kıran Cherif'in değerindeki bu artışı Transfermarkt Türkiye piyasa değeri sorumlusu Sinan Yener, "Bu yükselişte kulübün yaptığı yatırım belirleyici oldu. Fenerbahçe'nin oyuncu için 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro satın alma opsiyonunu içeren anlaşması doğrudan etkili oldu. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi piyasa değerini yukarı taşıdı. Genç oyuncu bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk bir paket karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu" ifadelerini kullanarak açıkladı.

Fenerbahçe, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
