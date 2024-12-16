Dalcı'dan Beşiktaş zaferine övgü - Son Dakika
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Dalcı'dan Beşiktaş zaferine övgü

Dalcı\'dan Beşiktaş zaferine övgü

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Dalcı, oyuncularını tebrik etti.

16.12.2024 22:10
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Beşiktaş maçı sonrası, "İlk defa bu hafta gösterdiğimiz bu mücadelenin hakkını aldık. Tabii bu bizim için sevindirici" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Mustafa Dalcı, "Geldiğimizden beri oyuncularımız bir ivme kazandı. Takımımız bir ivme kazandı. Olumlu ve kazanmak adına güçlü oyunlar oynamaya başladı. Bu anlamda oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. İlk yarı maçı koparabilirdik 3-4 sıfır olabilirdi. Dolayısıyla ikinci yarı belki biraz Beşiktaş takımı baskın gibi görülmüş olsa da aslında planımız içerisinde olanlardan bir tanesi buydu. Oyun psikolojisi çok önemli, haftalardır kazanamayın Adana Demirspor takımı var. İster istemez bazen de var olan olumlu bu skoru korumak adına refleksler gösterdiler. Gerçekten sahada gösterdikleri üç haftır bu mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk defa bu hafta gösterdiğimiz bu mücadelenin hakkını aldık. Tabi bu bizim için sevindirici" dedi.

"Maestro karekter gösterdi"

Dalcı, "Devre arasında oyuncumuz Maestro'nun kardeşinin rahmetli olduğunu öğrendik. Maestro'ya şunu şöyledim; 'kendini kötü hissediyorsan istersen seni çıkartabilirim. Hiç önemli değil, maçtan daha önemli senin duyguların'. Ama o gerçekten büyük bir karakter gösterdi. Belki de oyuncularımın ikinci yarı bu reaksiyonu birazda onun için oldu. Dolayısıyla bu galibiyeti oyuncularımın vermiş olduğu bu mücadeleyi armağan ediyoruz. Kazandığımız için çok mutluyu. Bu maç belki Türkiye'de bütün otoriterler için sürpriz olabilir ama benim için gerçekten normaldi. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dalcı'dan Beşiktaş zaferine övgü - Son Dakika

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