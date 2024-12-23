Dalcı: Hak edilmiş galibiyet - Son Dakika
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Dalcı: Hak edilmiş galibiyet

Dalcı: Hak edilmiş galibiyet

Adana Demirspor'un hocası Dalcı, Hatayspor maçını değerlendirerek oyuncularının sakatlıklarını savundu.

23.12.2024 23:46
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Dalcı, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligde geçen hafta Beşiktaş maçını kazanmalarının ardından bazı oyuncuların primlerin verilmediği gerekçesiyle sakatlıklarını bahane edip müsabakaya çıkmadığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Oyuncularının sakatlıkları nedeniyle forma giyemediğini aktaran Dalcı, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar bizlerle beraber olan değerli oyuncularımız sakatlıklarından dolayı bugün maalesef aramızda değillerdi ama sosyal medyada haberler duyduk. Dolayısıyla onların hak ve hukuklarını korumak adına böyle bir açıklama yapmak durumundayız. Bugün Yusuf Sarı, Ali Yavuz, Manev ve Nabil gibi oyuncularımız aramızda değildi çünkü gerçekten sağlık anlamında bugünkü mücadelede oynama şansları yoktu."

Takımın son dönemde ciddi çıkış içerisinde olduğunu dile getiren Dalcı, "Özellikle savunma ve hücum opsiyonlarını sahada doğru şekilde uygulayan oyuncularımızı gördüğümüzde gerçekten hoca olarak mutlu oluyoruz. Dolayısıyla hak edilmiş bir galibiyet. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp doktoru Timur Ekiz de sakatlığı bulunan oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kaleci Deniz Eren Dönmezer'in karşılaşmanın 52. dakikasında sakatlandığını anımsatan Ekiz, "Deniz'i bilinç bulanıklığı ve tansiyonda hafif düşüklük nedeniyle ambulansla hastaneye sevk ettik. Tetkikler yapıldı, güzel haberler bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dalcı: Hak edilmiş galibiyet - Son Dakika

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