Dan Egan, 33 Yıl Aradan Sonra Erciyes Kayak Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Dan Egan, 33 Yıl Aradan Sonra Erciyes Kayak Merkezi'ni Ziyaret Etti

Dan Egan, 33 Yıl Aradan Sonra Erciyes Kayak Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Ekstrem kayakçı Dan Egan, 1991'deki ilk ziyaretinin ardından 33 yıl sonra Erciyes Kayak Merkezi'ni tekrar ziyaret etti. Egan, Erciyes'in gelişiminden etkilendiğini ve Türkiye'nin bu bölgesinin doğal ve kültürel zenginliklerine hayran kaldığını ifade etti.

30.01.2025 12:37  Güncelleme: 12:50
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Erciyes Kayak Merkezi, ilk kez 1991 yılında Erciyes'e gelen ekstrem kayakçı Dan Egan'ı 33 yıl sonra tekrar konuk etti. Erciyes Kayak Merkezi'nin 33 yıl sonra geldiği nokta karşısında hayran kalan Egan, "Dünyanın birçok yerini gezdim ve insanların bana hep sorduğu soru 'En sevdiğin seyahat hangisiydi?' oluyor. Son 33 yıldır verdiğim cevap 'Türkiye' oluyor" dedi.

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yüz binlerce turisti ağırlarken, profesyonel kayakçılar için de unutulmaz bir yer olarak hafızalara kazınıyor. Bunun son örneği ise Erciyes'e ilk kez 1991 yılında gelen ve zirvede unutulmaz bir kayak deneyimi yaşayan, o ziyaretini filme alan ve 33 yıl sonraki ziyaretinde de belgesel çeken ekstrem kayakçı, seyahat yazarı ve yapımcı Dan Egan oldu. Egan, 33 yıl aradan sonra yeniden Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti ve merkezin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile geldiği nokta karşısında adeta büyülendi.

"Burada gördüğümüz tarihi dünyanın başka hiçbir yerinde göremedik"

33 yılın ardından tekrardan Erciyes'te olmayı 'mükemmel bir his' ifadesi ile dile getiren Egan, "Buraya 1991 yılında ilk gelişimizde bu yoldan yukarı çıkarken kendimizi aya gidiyor gibi hissetmiştik. Oldukça kıvrımlı bir yoldu ve bu yolu takip ederek Erciyes'teki askeri bölge tarafına gelmiştik. Sadece bir tane telesiyej vardı ve insanlar üzerinde takılıyordu. Dışarıya kurulmuş ekipman kiralama dükkanlarını görmek harikaydı. Kayak takımları karın üzerinde serilmiş vaziyette duruyordu, kar botları kayakların içindeydi ve insanlar çorapları ile gelip kayakları takarak kaymaya gidiyorlardı" sözleri ile Erciyes'e dair o yıllara ait gözlemlerini aktardı. Egan, insanların 'En sevdiğin seyahat hangisiydi?' sorusuna son 33 yıldır 'Türkiye' cevabını verdiğini kaydederek, "Buraya 1991'de ilk İran Körfez Savaşı sebebiyle geldik. Türkiye'de İç Anadolu'da tarih adına kayak yaparak, Amerikalılara dünyada neler olup bittiğini göstermek istedik. Yani kısaca buraya seyahat edip ülkeyi görmeye ve Türkiye'yi deneyimlemeye geldik. Dünyanın birçok yerini gezdim ve insanların bana hep sorduğu soru 'En sevdiğin seyahat hangisiydi?' oluyor. Son 33 yıldır verdiğim cevap 'Türkiye' oluyor. Türk halkının nazikliği, tarihi ve kültürel zenginliği dünyada eşi benzeri olmayan bir deneyim sunuyor. Dünyanın en nazik insanları ile dolu deneyimimiz çok güzeldi. Burada gördüğümüz tarihi dünyanın başka hiçbir yerinde göremedik" şeklinde konuştu.

"Erciyes'e geldiğimizde dağ aklımızı başımızdan almıştı"

Erciyes Dağı'nın 33 yıl önce geldiklerinde kendilerini çok etkilediğini kaydeden Egan, "33 yıl önce, Kayseri Erciyes'e geldiğimizde dağ aklımızı başımızdan almıştı. Yüksekliği, kar seviyesi ve şehirden görünmesi! Kapadokya'dan Erciyes Dağı'na baktığımızda istediğimiz tek şey gelip burayı deneyimlemekti. O sırada Kapadokya'da kar olması bizim için harika bir şeydi. Gerçekten dünyanın 8. harikası diyebilirim. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Daha sonra gelip bu volkanik dağda kayak yapmak tüm seyahati çok özel kıldı" ifadelerini kullandı.

"Burası dünyadaki en yeni kayak tesislerinden birisi"

Egan, Erciyes'in gelişimini görmenin harika bir duygu olduğunu belirterek, "Buraya tekrar gelip tüm bu ekonomik gelişimi görmek gerçekten harikaydı. Burası dünyadaki en yeni kayak tesislerinden birisi. 2005- 2009'da geliştirilmeye başlandı ve 2012'de açıldı. Tüm liftleri ve Türkiye'nin kayak sporuna yaptığı yatırımı görmek mutluluk verici. Şunu söylemek isterim ki burası dünyaya en yakın kayak noktası ve dünya kayak camiasının merceğinde. Buraya gelip bu ekonomik değişimleri, yeni yolları, Kapadokya'da gerçekleştirilen ilerlemeleri, kayak tesisini, otelleri, yemeği, gece hayatını ve tüm bu aktiviteleri yeğenim ile deneyimlemek gerçekten çok özel" diye konuştu.

Erciyes'te hatıralarını yeniden canlandırmanın ve Erciyes'teki gelişmelere tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Egan, "Burada hem eski hatıralarımı yeniden canlandırmak hem de bugünün Türkiye'sindeki gelişmelere tanıklık etmek inanılmaz bir duygu. 33 yıl önce Erciyes'i ziyaret eden biri olarak şunu söyleyebilirim; Türkiye'nin bu bölgesi, hem doğal güzellikleri hem de kültürel zenginlikleriyle dünyanın en özel yerlerinden biri" dedi.

Egan ve yeğeni, 33 yıl aradan sonra Erciyes'te kayak yapmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı. 33 yıl önceki ziyaretini filme alan ve bu ziyaretinde de belgesel çekimi gerçekleştiren Egan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile Erciyes'e kazandırılan tesis ve donatıları da yakından inceledi.

Egan'ın 33 yıl önce çektiği film, Kayseri, Kapadokya ve Erciyes'e dair sahneleriyle dikkat çekiyor ve yeni belgeseli de merakla bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dan Egan, 33 Yıl Aradan Sonra Erciyes Kayak Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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