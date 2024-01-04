Daniel Gordo, Türk Hentbolunu Avrupa Ülkeleriyle Rekabet Edebilecek Konuma Getirmek İstiyor

Başkan Kılıç: Daniel Gordo çok önemli bir kariyere sahip

Daniel Gordo: Daha gerçekçi hedefler koyacağız

Ercan ATA - Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, - A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Daniel Gordo getirildi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo için Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın son dönemde bir gelişim sürecine girdiğini belirterek, "Farklı hedeflerimiz var, kasım ayına kadar resmi maçımız olmayacak, Avrupa Şampiyonası finallerine gidebilmek için önümüzde uzun bir hazırlık dönemi olacak. Burada ekolüne, tecrübesine çok güvendiğimiz sevgili Daniel Gordo ile uzun zamandır yaptığımız görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya vardık. Türk hentboluna farklı bir nefes getireceğine, farklı bir enerji getireceğine inanıyorum. İnşallah çok önemli başarılar elde edeceğiz. Geçmişte milli takımlarımızda görev yapan hocalarımıza ve Okan Halay hocamıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kılıç, yapılan anlaşmayla ilgili olarak ise "Daniel Gordo ile anlaşmamız 1,5 yıllık, artı bir yılı daha var. Aynı tutku ve hedeflere bakabilmek için önümüzde önemli bir fırsat var. Türkiye'nin olmazsa olmazı Avrupa ve dünya şampiyonası finallerinde yer almak. Biz bunu başaracak güçteyiz. Bütün dünyanın kabul ettiği bir İspanyol hentbol ekolü var, Daniel ile bu işi başaracağız. Bu anlaşmanın ülke hentboluna faydası olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GORDO: TÜRK HENTBOLUNU AVRUPA ÜLKELERİYLE REKABET EDEBİLECEK KONUMA GETİRME GİBİ HAYALİM VAR

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başına getirilen Daniel Gordo ise "Benimle anlaşmayı kabul eden federasyon yöneticilerine ve herkese çok teşekkür ediyorum. Türk hentbolunun yıllardır süregelen eski bir geçmişi var, bu da Avrupa takımları arasında önemli. Gayet güçlü hedeflerimiz olacak ve sürekli çalışacağız. Türk hentbolunu olabilecek en iyi konuma getirmek için uğraşacağım hatta Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilecek konuma getirmek gibi bir hayalim var" şeklinde konuştu.

İspanyol başantrenör Gordo, sporun amacının başarı olduğunu belirterek, "Daha gerçekçi hedefler koyacağız, 10 aylık maçsız sürecin bir şans olduğunu düşünüyorum, ulusal takıma destek olarak kesinlikle yeni fikirler, yeni misyonlar, yeni teknikler geliştirmek için oldukça vaktimiz olacak. Geçmişte yaşadığımız deneyimlerle takımı daha iyi bir noktaya çekebileceğimizi düşünüyorum. Sık sık üzerinde durduğumuz gibi bir takım ruhu oluşturabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DANIEL GORDO KİMDİR?

43 yaşındaki Gordo, antrenörlük kariyerine 22 yaşında başladı ve uzun süre Kastilya- Leon hentbol federasyonunda altyapı takımlarında çalıştı. 2008'den itibaren Ademar Leon'un altyapı takımında çalıştı ve ardından A Lig takımının yardımcı antrenörü oldu. Manolo Cadenas'ın ayrılmasının ardından Gordo, 2013 yılında geleneksel İspanyol kulübünün başantrenörlüğünü devraldı. Gordo, 2016 yılında yurt dışına çıktı ve burada Faroe Adaları'ndaki genç oyuncuların gelişimiyle ilgilendi ve ayrıca Torshavn ile şampiyonluğu, kupayı ve en iyi teknik direktör unvanını kazandı. Bir yıl sonra üç sezon boyunca BM Nava'ya katıldı ve takımı Asobal liginde ikinci lig şampiyonluğuna, Beletage'de ise 9'uncu sıraya taşıdı. İspanyol teknik adam, en son Brezilya milli takımına koçluk yaptı ve takımı 2021 Dünya Kupası'na taşıdı. Brest GK Meshkov'un başantrenörü olarak görev yapan Gordo, Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte takımdan ayrıldı. 2022 nisan ayında Mısır ekibi AL Ahly SC'yi 6 ay çalıştıran teknik adam tekrar eski kulübü Ademar Leon'a 2023-24 sezonu için geri döndü.