Dardanel Kadın Futbol Takımı'nın 2024-2025 Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Dardanel Kadın Futbol Takımı'nın 2024-2025 Programı Belli Oldu

Dardanel Kadın Futbol Takımı\'nın 2024-2025 Programı Belli Oldu

Dardanel, TFF Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nda play-off hedefiyle mücadele edecek.

14.11.2024 16:48
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TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Çanakkale Dardanel Kadın Futbol Takımı'nın, 2024-2025 Sezonu lig programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen fikstür programı sonucunda TFF Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nda mücadele edecek olan Dardanel Kadın Futbol Takımı, Bağcılarspor, Bakırköy Yenimahalle, Kireçburnu, Pendik, Güven Spor, Sancaktepe BLD Spor, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Tuzla Sahil Spor ile bu sezon grup mücadelesi verecek.

16 Kasım'da başlayacak olan TFF Kadınlar 2. Ligi'nde yer alan 36 takım, bölgesel olarak belirlenen 4 ayrı grupta play-off'a kalmak için yarışacak.

Grup aşamasında ilk dörde kalarak play-off oynamaya hak kazanan takımlardan, oynanacak maçlar sonrasında ilk 3'e girme başarısı gösterenler sezon sonunda TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselecek.

Dardanel Kadın Futbol Takımı 2024-2025 sezonunda mücadele edeceği D Grubu'nda, grup aşamasını geçip, play-off müsabakaları sonucunda 3 takım arasına girerek TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmeyi amaçlıyor.

Dardanel Kadın Futbol Takımı teknik heyeti, bu sezon kadın futbolundaki başarılarını bir adım daha ileri taşıyarak, kulübün tarihine yeni bir başarı hikayesi eklemeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dardanel Kadın Futbol Takımı'nın 2024-2025 Programı Belli Oldu - Son Dakika

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