Darüşşafaka, Mersinspor'u Geçti - Son Dakika
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Spor

Darüşşafaka, Mersinspor'u Geçti

Darüşşafaka Lassa, Mersinspor'u 89-81 yenerek sezonun 4. galibiyetini aldı. Appleby 28 sayıyla yıldızlaştı.

18.01.2025 20:47
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Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak Yılmaz

Darüşşafaka Lassa: Appleby 28, Muhaymin Mustafa 2, Moore 21, Tinkle 5, Brajkovic 2, Tolga Kay, Gach 13, Pecarski 3, Ege Demir 13, Smith 2

Mersinspor: Cobbs 15, Pineiro 7, Cruz 14, Kairys, Canberk Kuş 15, Olaseni 11, Efianayi 17, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 2, Deniz Kılıçlı

1. Periyot: 18-22

Devre: 41-36

3. Periyot: 70-57

5 Faulle çıkan: 39.47 Olaseni (Mersinspor)

Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Mersinspor'u 89-81 yendi.

Yeşil-siyahlı ekipte 28 sayı üreten Appleby, maçın en skorer oyuncusu olurken galibiyette başrolü oynadı. İstanbul temsilcisinde Moore 21, Gach ve Ege Demir 13'er sayı kaydetti. Ege, aldığı 14 ribauntla takımına büyük katkı verdi.

Mersinspor'da ise Efianayi 17, Cobbs ve Canberk Kuş 15'er, Cruz'un 14, Olaseni'nin 11 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

İyi bir sezon geçirmeyen Darüşşafaka, 15. maçında 4. galibiyetini alabildi. Mersinspor ise 7. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Darüşşafaka, Mersinspor'u Geçti - Son Dakika

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