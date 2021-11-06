- Daum ile Tanju Çolak, Antalya'da buluştu

İSTANBUL - Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum ile Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanevi isimleri arasında bulunan Tanju Çolak, Antalya'da bir araya geldi. Daum, Çolak için, "Dünya'da en iyi forvet Tanju Çolak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 6. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası, 'Türk-Alman Dostluk Günü' etkinliği için kente gelen Alman Teknik Direkt Christoph Daum, Türk futbol tarihinin 335 gol ile gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu, Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü alan tek Türk oyuncu olan Galatasaraylı eski futbolcu Tanju Çolak ile buluştu.

Çolak ile samimi görüntüler veren Daum, Türkçe olarak, "En iyi forvet dünyada Tanju Çolak" ifadelerini kullandı.