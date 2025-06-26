David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı - Son Dakika
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Spor

David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı

David Jurasek\'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica\'dan yaptı
26.06.2025 22:23
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Beşiktaş, geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık geçiren sol bek David Jurasek'i Benfica'dan kadrosuna kattı. David Jurasek, sağlık kontrollerinden geçmek için hafta sonu İstanbul'a gelecek.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Süper Lig devi Beşiktaş, ilk transferine kavuşuyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Çek sol bek David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki Çek futbolcu ile anlaştığı ve sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Geride bıraktığımız sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Jurasek'in hafta sonu İstanbul'a geleceği ve Beşiktaş'a resmi imzayı atacağı aktarıldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Hoffenheim'da 22 resmi maça çıkan başarılı oyuncu Jurasek, 3 asist ile mücadele etti.

Beşiktaş, İstanbul, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • abdullah gencer:
    ya bu beşktaş akıllanmayacak mı? nedir bu benfica sevdası? hersene aynı terane 11 1 Yanıtla
  • Adam:
    Fiyat konuşulmamış mı ? 9 1 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    bjk transfer filan yapamaz.. 6 3 Yanıtla
  • 78908900:
    Benfika da kadroda yer bulamamış Hoffenhaym'a kiralanmış oyuncuyu Beşiktaş'ın tranfer etmesi akıllı seçim değil . 5 0 Yanıtla
  • UTKU ÖZDAMAR:
    lutfen irfan can kahveck 1 0 Yanıtla
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