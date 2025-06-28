Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Jhon Duran ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Kolombiya basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr forması giyen Jhon Duran, Fenerbahçeli yetkililer ile görüşmesinin ardından milli takımdan arkadaşı olan Davinson Sanchez ile de görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Davinson Sanchez'in Jhon Duran'a olumlu referans olduğu belirtilirken, ''Fenerbahçe'ye gel. Türkiye Ligi çok kaliteli. Burada güzel bir yaşam sürebilirsin. Burada birçok Güney Amerikalı futbolcu var.'' dediği iddia edildi.
Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jhon Duran ve Al Nassr arasındaki ilişki yüzde 99 oranında bitti. Haberde, Duran'ın Fenerbahçe ile ilgili vereceği kararın beklendiği ifade edildi.
Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › Davinson Sanchez'den Jhon Duran'a Fenerbahçe mesajı - Son Dakika
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