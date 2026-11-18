Galatasaray’da milli takımlara giden futbolcuların yaşadığı sakatlıklara bir yenisi daha eklendi. Kolombiya Milli Takımı’nın Şili ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Davinson Sanchez, mücadeleye devam edemedi. Sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren Kolombiyalı stoper, maçın ardından yaptığı açıklamayla sağlık durumuna ilişkin sevindiren haberi verdi.

YÜZÜNE ALDIĞI DARBE SONRASI OYUNDAN ÇIKTI

Galatasaray’ın deneyimli savunmacısı Davinson Sanchez, Kolombiya ile Şili arasında gece saat 02.00'de başlayan karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yüzüne aldığı darbenin ardından acı içinde yerde kalan Sanchez, sağlık ekibini sahaya çağırdı. Yapılan müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen Kolombiyalı futbolcu, 24. dakikada yerini Lucumi’ye bıraktı.

SANCHEZ’DEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından sağlık durumuna ilişkin konuşan Davinson Sanchez, ciddi bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı. Kolombiyalı stoper, tedbir amacıyla oyuna devam etmediğini belirterek Galatasaray taraftarlarının endişelerini giderdi.

GALATASARAY’DA SAKATLIK ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Rafael Leao ve Uğurcan Çakır’ın ardından Roland Sallai ile Aleksey Batrakov da sakatlıklarıyla endişe yaratmıştı. Macar futbolcu Sallai, ilk 11'de başlaması beklenen karşılaşmanın kadrosundan çıkarılırken Rusya Milli Takımı’nda forma giyen Batrakov, yaşadığı sakatlığın ardından 70. dakikada oyundan alınmıştı. Davinson Sanchez’in ciddi bir sakatlığının olmadığını açıklaması ise peş peşe gelen olumsuz haberlerin ardından Galatasaray cephesinde rahatlama yarattı.