Deaflympics\'te erkekler futsal finalistleri belli oldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) erkekler futsalda finalistler belli oldu.
Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda bugün erkeklerde yarı final ve klasman maçları oynandı.
Yarı finallerde Japonya, İspanya'yı 2-0, İran ise Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Japonya ile İran arasındaki final maçı 12 Mart Salı günü 12.30'da oynanacak. Bronz madalya maçında ise aynı gün İspanya, Brezilya ile karşılaşacak.
Türkiye ise İtalya ile yaptığı 5-8 klasman maçını 9-4 kaybetti. Milli takım 7'ncilik maçında 12 Mart'ta Cezayir'le karşılaşacak.
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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakeme ve kararlarına tepki gösterdi. Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dezko, ''İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz'' dedi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya yenilerek gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye yenilerek 8 maçını mağlubiyetle tamamladı. Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
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