Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
19.01.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Haber Videosu

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

DEMİR EGE TIKNAZ MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI

Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, Zeconer Kayserispor maçında görev yapamayacak.

YÜKSEK ATEŞ VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Zecorner Kayserispor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Genç futbolcunun tedavisine devam edildiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta sahaya çıkan genç oyuncu Demir Ege, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Demir Ege Tıknaz, Kayserispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    YILDIZ ......?????!!!!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:24:43. #7.11#
SON DAKİKA: Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.