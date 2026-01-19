Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

DEMİR EGE TIKNAZ MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI

Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, Zeconer Kayserispor maçında görev yapamayacak.

YÜKSEK ATEŞ VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Zecorner Kayserispor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Genç futbolcunun tedavisine devam edildiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta sahaya çıkan genç oyuncu Demir Ege, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.