Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3 - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3

07.05.2022 17:59
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Ali Tuna (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (x) - Koray (x) (Dk.75 Gradel xx), Goutas (x), Camara (x), Ziya (x), Kayode (xx), Cofie (x) (Dk.65 Ulvestad xx), Özkan (xx), Sefa (xx) (Dk.65 Erdoğan x), Kerem (x), (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Ali Tuna (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (x) - Koray (x) (Dk.75 Gradel xx), Goutas (x), Camara (x), Ziya (x), Kayode (xx), Cofie (x) (Dk.65 Ulvestad xx), Özkan (xx), Sefa (xx) (Dk.65 Erdoğan x), Kerem (x), (Dk.65 Felix x), Yatabare (x)KASIMPAŞA: Erdem (xxx) - Hadergjonaj (xx) (Dk.84 Tunay), Donk (xxx), Bruma (xx), Eren Elmalı (xx), Mabil Bul (xx) (Dk.60 Umut xx), Eysseric (xxx) (Dk.84 Mehmet Feyzi), Doğucan (xx) (Dk.60 Rayane Aabid xx), Fall (xx) (Dk.74 Ahmet Emin x), Hajradinovic (xxx), Muleka (xx)GOLLER: Dk.90 Felix (Demir Grup Sivasspor) - Dk.58 Eren Elmalı, Dk.73 Eysseric, Dk.77 Umut (Kasımpaşa)SARI KARTLAR: Felix, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor) - Doğucan, Mehmet Feyzi (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Kasımpaşa puanını 50'ye çıkarırken, Sivasspor 48 puanda kaldı.

10'uncu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Sefa, Kerem'e pas olarak kullandı. Onun ceza alanına ortaladığı topa Yatabare kafa vuruşunu yaptı, top üstten dışarı gitti.15'inci dakikada Kerem'in pasında soldan Sefa yerden ceza alanına gönderdi. Ön dikekte Kayode dokundu, kaleci Erdem yakın mesafeden gole izin vermedi. Kayode'nin tekrar tamamlamak istediği topu savunma uzaklaştırdı. 30'uncu dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Kerem'in plase vuruşunda top yandan auta gitti.45'inci dakikada savunanın hatasında kaptığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode ceza alanına girip kaleciyi çalımlamak istedi. Kaleci Erdem yatarak topa sahip oldu ve tehlikeyi önledi.53'üncü dakikada Kasımpaşa atağında Muleka Eysseric'le yaptığı verkaçla sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kalecinin üzerinden aşırttığı top üstten auta gitti. 55'inci dakikada orta alandan Sefa'nın pasıyla sağ kanattan ceza alanını giren Kayode'nin sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.58'inci dakikada önünü boşaltan Hajradinovic'in yerden şutunda uzak direğe çarpan topu, boş durumdaki Eren topu ağlara gönderdi: 0-1.73'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Eysseric geçti. Doğrudan kaleye gönderdiği top üst köşeden ağlarla buluştu: 0-2.77'inci dakikada Eysseric'in pasında ceza alanı önünde boş durumda topla buluşan Umut Bozok, yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-3.82'nci dakikada ceza alanında Kayode'nin bıraktığı topa Gradel yerden vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.90'ıncı dakikada sağdan ceza alanına giren Erdoğan yerden sert vurdu, kaleci Erdem'in çeldiği topu Felix ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrası hakem gol kararı verdi: 1-3.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.


- Sivas
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3
YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) Sivasspor Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin Sivasspor Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin

Ali Şansalan, Sivasspor, Kasımpaşa, Ali Tuna, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3 - Son Dakika
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