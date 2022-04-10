Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 0-2 - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 0-2

10.04.2022 17:59
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 0-2

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), İlker Takpak (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx), Ahmet (xx) (Dk. 77 Sefa x), Goutas (x), Caner (xx), Uğur(xx), Erdoğan (xx), Hakan (xx) (Dk.88 Özkan), Ulvestad (xx) (Dk.69 Kerem Atakan x), Gradel (xx), Fajr (xx) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), İlker Takpak (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx),  Ahmet (xx) (Dk. 77 Sefa x), Goutas (x), Caner (xx), Uğur(xx), Erdoğan (xx), Hakan (xx) (Dk.88 Özkan), Ulvestad (xx) (Dk.69 Kerem Atakan x), Gradel (xx), Fajr (xx) (Dk.77 Konate x), Yatabare (xx)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx), Caiçara (xx), Duarte (xx), Epureanu (xxx), Lima (xx), Deniz (xxx) (Dk.85 Guldbaransen), Tolga (xxx), Mahmut (xx) (Dk.85 Pizzi), Trezeguet (xx) (Dk.59 Serdar xx), Aleksic (xx (Dk.75 Salih xx), Okaka (xx) (Dk.85 Atabey)GOLLER: Dk.3 Goutas (K.K), Dk.60 Deniz (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Uğur, Ahmet (Demir Grup Sivasspor) - Mahmut, Caiçara, Epureanu (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başaşehir'e 2-0 mağlup oldu. Konuk ekip ligdeki puanını 53'e çıkarırken, ev sahibi Demir Grup Sivasspor 41 puanda kaldı..3'üncü dakikada sağ kanattan Deniz köşe vuruşunu kullandı, ceza alanında Aleksic'in indirdiği topa savunmada Goutas'ın ters vuruşu filelerle buluştu. 0-113'üncü dakikada sağdan ceza alanına yakalayan Deniz Türüç önünü boşaltıp kaleyi denedi, Ali Şaşal üzerine gelen topu kontrol etti.16'ncı dakikada soldan Uğur'un ceza alanına çevirdiği topa Hakan kafa vuruşunu yaptı, zayıf gelen topu kaleci Volkan kontrol etti.24'üncü dakikada sağ kanattan Erdoğan çalımlarla ceza alanına girdi, sol ayağı ile yerden vuruşunu yaptı, kaleci Volkan'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.35'inci dakikada sol kanattan Gradel'in pasında Uğur ceza alanına girdi, iki rakibin arasından vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.40'ıncı dakikada Tolga Ciğerci ceza alanı dışından sert bir şut çıkardı, top üstten auta gitti.45'inci dakikada Gradel'in pasında Erdoğan sağdan ceza alanına gönderdi. İki kişi arasında yakın mesafeden topa Yatabare hamle yaptı. Boşta kalan topu savunma kornere çeldi.48'inci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta, Gradel'in bıraktığı topa Erdoğan çok sert vurdu, kaleci Volkan topu kornere çeldi. 60'ıncı dakikada sol kanatta rakiplerinden sıyrılan Okaka'nın pasında Deniz'in ceza alanı dışından sol ayağı ile şutunda top filelerle buluştu. 0-266'ncı dakikada sağ kanattan Serdar'ın ceza alanına ortasına Deniz gelişine yarım vole vuruşunu yaptı, top üst direkten dışarı çıktı.74'üncü dakikada Gradel soldan ceza alanına girdi, önünü boşaltıp sert vurdu, kaleci Volkan topu üstten kornere çeldi.81'inci dakikada orta alanda Kerem'in pasında Yatabare sol ayağı ile köşeye çok sert vurdu, kaleci Volkan uzanıp topu kornere çeldi.

Karşılaşma konuk ekip Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Sivas
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 0-2
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 0-2
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 0-2
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 0-2
YORUMLAR
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Başakşehir şahlandı! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi Başakşehir şahlandı! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 0-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 0-2 - Son Dakika
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