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Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1

15.01.2022 18:01
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Erdinç Sezertam (xx), Süleyman Özay (xx) DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Ahmet (xx), Caner (xx), Camara (xx), Uğur (xxx), Özkan (xxx), Cofie (xx), Kerem Atakan (xxx), Erdoğan (xxx), Henrique (xx) (Dk. 77 Kayode x), James (xx) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Erdinç Sezertam (xx), Süleyman Özay (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Ahmet (xx), Caner (xx), Camara (xx), Uğur (xxx), Özkan (xxx), Cofie (xx), Kerem Atakan (xxx), Erdoğan (xxx), Henrique (xx) (Dk. 77 Kayode x), James (xx) (Dk. 83 Yatabare)TRABZONSPOR: Uğurcan (xx), Peres (xx), Hüseyin (xx), Hugo (xxx), Denswil (xx), Visca (xx), Dorukhan (xx) (Dk.68 Berat xx), Hamsik (xx) (Dk. 80 Yunus), Abdülkadir Ömür (xxx) (Dk.46 Yusuf xx), Bakasetas (xx), Cornelius (x) (Dk.84 Koita)GOLLER: Dk. 20 James (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 24 Abdülkadir (Trabzonspor)KIRMIZI KART: Dk. 89 Abdullah Avcı (TD) (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Henrique, Özkan (Demir Grup Sivasspor) - Hüseyin (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor puanını 50'ye yükseltirken, Demir Grup Sivasspor'un puanı ise 30 oldu.

5'inci dakikada orta alanda topla buluşan Bakasetas'ın ceza alanı önünden sol ayağı ile şutunda top yandan auta gitti.6'ncı dakikada trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için takım oyuncuları bir süre oyunu durdurdu. Taraftar ve futbolcular alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.20'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağ kanattan topla hareketlenen Erdoğan, sol ayağı ile ceza alanına ortaladı. Kaleci Uğurcan'ın elinden kaçırdığı top boşta kaldı. Altıpas içinde dokunan James topu filelerle buluşturdu: 1-0.24'üncü dakikada Hugo'nun ara pasında soldan hareketlenen Abdülkadir ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunda topu ağlara göndererek skora denge getirdi: 1-1.28'inci dakikada soldan Kerem'in pasında Volkan'ın yerden şutunda savunmadan seken top kaleci Uğurcan'da kaldı.29'uncu dakikada ceza alanında savunmanın hatasında uygun durumda topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda top yandan auta gitti.31'inci dakikada Sivasspor savunmasında Caner'in kafayla uzaklaştırmak istediği top Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın ceza alanı yayından vuruşunda top üstten auta gitti.42'nci dakikada topla birlikte orta alanı geçen Hüseyin ceza alanına yaklaşıp şutunu çıkardı, kaleci Ali Şaşal'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştırdı.44'üncü dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın pasında ceza alanına girerken topla buluşan Kerem'in sert şutunda top yandan auta gitti.50'nci dakikada sol çaprazda Bakasetas'ın pasıyla topla buluşan Hamsik'in plase vuruşunda top yandan auta gitti.56'ncı dakikada sağ çaprazdan öne çıkan Ahmet'in yaklaşık 35 metreden sert şutunu son anda kaleci Uğurcan kornere çeldi. 60'ıncı dakikada hakem Mete Kalkavan, kar yağışı nedeni ile görevlilerden kaybolan saha çizgilerini belirlemelerini istedi.65'inci dakikada yine sağ çaprazdan uzak mesafeden bu kez Kerem'in şutunda top üstten auta gitti. 73'üncü dakikada Visca'nın pasında soldan Yusuf ceza alanına girdi, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda topu çizgi üzerinden kafayla Camara kornere göndererek mutlak golü engelledi.89'uncu dakikada saha kenarında bir pozisyona şiddetli itiraz eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya hakem Mete Kalkavan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


- Sivas
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1
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Erdinç Sezertam, Mete Kalkavan, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika
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