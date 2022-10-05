UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın oynanacak

05.10.2022 10:02
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın oynanacak

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın yapılacak.

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, deplasmanda Letonya'nın RFS takımına konuk olacak.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise sahasında Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak.

Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Anderlecht (Belçika)- West Ham United (İngiltere)

19.45 Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya)

19.45 Lech Poznan (Polonya)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

19.45 Slovacko (Çekya)-Nice (Fransa)

19.45 Dnipro (Ukrayna)-Vaduz (Lihtenştayn)

19.45 Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

19.45 Demir Grup Sivasspor-Ballkani (Kosova)

19.45 Pyunik (Ermenistan)-Zalgiris (Litvanya)

22.00 Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya)

22.00 RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir

22.00 Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya)

22.00 Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan)

22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç)

22.00 Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya)

22.00 Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya)

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Sivasspor-Ballkani maçına doğru Sivasspor-Ballkani maçına doğru Sivasspor, Avrupa kupalarında 25. maçını oynayacak Sivasspor, Avrupa kupalarında 25. maçını oynayacak
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Sivasspor, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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