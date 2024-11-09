Demirel: Takımdan memnunum, üstüne koyacağız

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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyete ilişkin, "Ben takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum. İstediğimizi yapmaya çalışan bir ekip, takım var. Yapılanları yıkmadan, üstüne koymaya çalışıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, Antalyaspor deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, sözlerine Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve saygı ile andığını belirterek başladı. Antalyaspor'u tebrik ettiğini de sözlerine ekleyen Volkan Demirel, "İzleyenler için güzel bir maç oldu. Bizim içinde ilk 15 dakikayı iyi oynayan bir Bodrumspor ama ilk yarının ikinci periyodunda 20-25. dakikadan sonra biraz konsantre düşüklüğü yaşandı. Pozisyon olarak yedik golleri. Belki ilk gol böyle sayılmaz ama diğer iki gol pas yapmak isterken kaptırdığımız toplardan gelen goller. İçeri 2-1 girsek belki şimdi başka şeyler konuşur olurduk. Ama 3-1'lik skora rağmen ikinci yarıda çıktık. Yaptığımız değişiklik ve oyun planımızdaki baskı ile bence ikinci yarıda üstün bir oyun sergiledik. Penaltıdan bir gol bulduk ama 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. Ben takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum. İstediğimizi yapmaya çalışan bir ekip, takım var. Yapılanları yıkmadan, üstüne koymaya çalışıyoruz. Milli takım arasından sonra daha iyi olarak, yukarıya çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA