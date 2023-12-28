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Demirören Haber Ajansı Muhabiri Ercan Ata, 'Yılın En Başarılı Spor Habercisi' seçildi - Son Dakika
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Demirören Haber Ajansı Muhabiri Ercan Ata, 'Yılın En Başarılı Spor Habercisi' seçildi

Anadolu Gazeteciler Platformu tarafından düzenlenen 'Yılın Kendi Alanlarında En Başarılı Gazetecileri' ödül töreninde, Demirören Haber Ajansı Ankara Spor Muhabiri Ercan Ata, '2023 Yılının En Başarılı Spor Habercisi' ödülünü kazandı.

Demirören Haber Ajansı Muhabiri Ercan Ata, \'Yılın En Başarılı Spor Habercisi\' seçildi
28.12.2023 - 12:07,  Güncelleme: 12:29
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Anadolu Gazeteciler Platformu (AGP) tarafından ilki düzenlenen 'Yılın Kendi Alanlarında En Başarılı Gazetecileri' ödül töreninde, Demirören Haber Ajansı Ankara Spor Muhabiri Ercan Ata, 2023 'Yılının En Başarılı Spor Habercisi' ödülünün sahibi oldu.

Anadolu Gazeteciler Platformu tarafından ilk defa düzenlenen 'Yılın Kendi Alanlarında En Başarılı Gazetecileri' ödül töreni Ankara'da yapıldı. Ödül törenine; medya, iş dünyası ve siyaset dünyasından isimler katıldı. Burada katılımcılara hitap eden AGP Genel Başkanı Habip Çadırcı, "İnsan hayatında haklı övgünün ve takdirin gücü önemlidir. Hak eden insana takdiri esirgememeliyiz. Takdir edilmek, insanın yaptığı işe olan heyecanını ve şevkini arttırır. Yaptığı iş ve başarısı takdir edilen kişide, daha çok iş yapmak isteği ve başarma tutkusu uyanır. Burada kilit nokta, takdir gören kişinin kendini beğenmişliğini arttırmak ve egosunu beslemek değil, aksine onu, daha iyisini yapmaya teşvik etmektir. Ben gecemize katılan ve kendi alanlarında ödüle layık görülen herkesi kutluyor ve meslek hayatlarında daha büyük başarılar diliyorum. Gecemize katılan tüm konuklara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AGP tarafından ilk defa düzenlenen gecede Aerobik Gençler Avrupa Şampiyonu Jimnastik Milli Takımı, 'Yılın En Başarılı Takımı' seçilirken, Demirören Medya, üç ödüle layık görüldü. '2023 Yılının En Başarılı Spor Habercisi' DHA Ankara Spor Muhabiri Ercan Ata, '2023 Yılının En Başarılı Habercisi' CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, '2023 Yılının En Başarılı Habercisi' ise Hürriyet Ankara Haber Müdürü Hacer Boyacıoğlu oldu.

'2023 Yılının En Başarılı Spor Habercisi' ödülüne layık görülen diğer gazeteciler şöyle:

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen

TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan

ANK Haber Dursun Erkılıç

ROTA TV Binnur Kılıç

Kanal 7  Mustafa Kömürcü

Akit TV Murat Şahin

Beyaz TV Gökhan Gerçek

TRT YDKK Başkan Yardımcısı Fatih Şahingöz

TRT Haber Koordinatörü Ahmet Görmez

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Demirören Haber Ajansı Muhabiri Ercan Ata, 'Yılın En Başarılı Spor Habercisi' seçildi - Son Dakika
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