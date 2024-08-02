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- Denis Draguş: "Gol atmak harika bir duygu"

TRABZON - Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Ruzomberok galibiyetinin ardından "Öncelikle bu kadar harika taraftarların önünde oynamak gerçekten harika bir duygu. Bu stadyumda onların getirdiği bu enerjinin karşısında oynamak ve gol atmak harika bir duygu" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın yeni transferi Denis Draguş, ilk maçında ilk gölünü attığını için mutlu olduğunu söyledi. Draguş, "Öncelikle bu kadar harika taraftarların önünde oynamak gerçekten harika bir duygu. Bu stadyumda onların getirdiği bu enerjinin karşısında oynamak ve gol atmak harika bir duygu. Ama daha evvel de söylemiş olduğum gibi sadece bir adım atmış olduk. Daha gidecek çok yolumuz var. Sezonumuz gerçekten çok uzun. Daha iyi olmam gerekiyor ki bir sonra ki maç ve sezon için hazır olabileyim" şeklinde konuştu.

Oyuncuların birlikte oynamayı öğrenmelerini gerektiğinin altını çizen Draguş, "Elbette başlangıçta nasıl oynamamız gerektiğine öğrenmemiz ve buna adapte olmamız gerekiyor. Birçok oyuncu yeni. Aynı zamanda kaliteli oyuncular. Ama bunların birlikte oynamayı öğrenmelerini gerekiyor. Aynı zamanda takım içerisinde rekabet oluyor. Bu rekabet takım için iyi oluyor diyebilirim. İyi şeyler başarabilmemiz için sezonu güzel geçirmemiz için faydalı oluyor" diye konuştu.

Bütün maçları kazanmak için oynadıklarını vurgulayan Draguş, "Bir sonraki aşamalara geçmeye başladığınız andan itibaren iyi takımlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Bu aşamadan sonra karşınıza zorlu ve güçlü rakipler çıkmaya başlıyor. Maçtan önce şunu söyleyebilirim ki bütün maçlarımız kazanmak için oynuyoruz. Bu da bizim mantalitemizdir. Elimizden gelenini en iyisini yaparak maçı kazanacağız ve grup aşamasına gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Galibiyet aldığım için çok mutluyum

Taraftarları ve stadı gördüğünde heyecanlandığını belirten Draguş, "Öncelikle golü attığım için çok mutluyum. Sahaya ilk adımı attığımdan itibaren taraftarları ve stadı gördüğüm andan itibaren çok heyecanlanmıştım. Gol atmak istemiştim. Evimizde oynadığımız ilk maçımız. Sükünetimi korumaya çalıştım. Oyunumu oynamaya çalıştım. Golü atıp takımıma yardımcı olabildiğim için, galibiyet aldığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.