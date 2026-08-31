Deniz Gül\'ün Galatasaray için İstanbul\'a geliş tarihi belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekiz ekibi Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi konusunda mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, genç futbolcunun transferi konusunda Porto ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Deniz Gül, Galatasaray'a transferi için salı günü İstanbul'a gelecek. Milli futbolcu, sağlık kontrollerinden sonra Galatasaray'a 5 yıllık imza atacak.

SEZON PERFORMANSI

Porto'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda toplam 44 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.