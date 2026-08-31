Deniz Gül'ün Galatasaray için İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferinde anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, salı günü Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gelecek ve sarı-kırmızılılara 5 yıllık imza atacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekiz ekibi Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi konusunda mutlu sona ulaştı.
GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, genç futbolcunun transferi konusunda Porto ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Deniz Gül, Galatasaray'a transferi için salı günü İstanbul'a gelecek. Milli futbolcu, sağlık kontrollerinden sonra Galatasaray'a 5 yıllık imza atacak.
SEZON PERFORMANSI
Porto'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda toplam 44 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
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